29/10/2025

Սիրելի դպրոցականներ, հուսով եմ, որ մեծ պատասխանատվությամբ կմոտենաք այս կարևոր հարցին․ Ժաննա Անդրեասյան

infomitk@gmail.com 29/10/2025 1 min read
Կազմել ենք հուշարձանների պահպանման պարզ ուղեցույց, ուղարկել դպրոցներին և առաջարկել ենք մեր դպրոցներին հետևել իրենց մոտակայքում գտնվող հուշարձանների պահպանությանն ու խնամքին, մաքրությանը։
Այս մասին հայտնում է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
«Սիրելի դպրոցականներ, հուսով եմ, որ մեծ պատասխանատվությամբ կմոտենաք այս կարևոր հարցին. մշակույթի արժևորումն առաջին հերթին պիտի արտացոլվի գործնական հարթության մեջ, մեզնից յուրաքանչյուրի հոգատար վարքով։
Ինչպես շատ դեպքերում, վստահ եմ, որ հենց ձեր միջոցով կփոխենք հանրության վերաբերմունքը հուշարձանների հանդեպ՝ դարձնելով այն ավելի համարժեք և պատասխանատու»,-նշել է նա և հրապարակել հղումը։

