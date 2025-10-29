29/10/2025

Վնասազերծել են «Տուճոյի Սամոյին». վերջինը կասկածվում է մարդու առևանգման փորձի մեջ

infomitk@gmail.com 29/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 28-ին, մարդու առևանգման փորձի դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 13:00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Շենգավիթի բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Արշակունյաց պողոտայի շենքերից մեկի մոտ առևանգման փորձ է տեղի ունեցել։

Տեղում պարզվել է, որ ստացված տեղեկությունը հավաստի է և նշված պողոտայի 135 ա շենքի մոտ Շենգավիթի ոստիկանները նկատել են 2 հոգու և քաղաքացուն առևանգելու փորձի կասկածանքով տեղում բռնել և ոստիկանության Շենգավիթի բաժին են տեղափոխել կասկածյալին։

Աղբյուրի տեղեկություններով՝ կասկածյալը Երևանի բնակիչ 48-ամյա Սամվել Ս.-ն է, ով Շենգավիթում հայտնի է որպես «Տուճոյի Սամո», իսկ քաղաքացին, որին նա փորձել է ստիպողաբար նստեցնել ավտոմեքենան ու տանել, Երևանի բնակիչ 41-ամյա Ռոման Ն.-ն է։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Շենգավիթի քննչական բաժին՝ հետագա քրեական վարույթի հարցը քննարկելու համար։

Աղբյուրի տեղեկություններով՝ նրանց միջև եղել է գումարային հարցի շուրջ ծագած խոսակցություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանին կալանավորեցին ինքնաթիռի դռների մոտ, նա գիտակցված վերադարձավ Հայաստան

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեքսանդր Կոչուբաևի կալանքը փոխվեց, նրա կինը վերակենդանացման բաժանմունքում է

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի խափանման միջոցը փոխվեց

28/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմին վերջ չկա

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Շրջանառվում են չճշտված տեղեկություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել 3-ամյա երեխայի որոնողական աշխատանքներին»․ ՆԳՆ

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միրզոյանը ներկայացրել է «ԵՄ-ի հետ գործընկերության խորացման աննախադեպ դինամիկան»

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վնասազերծել են «Տուճոյի Սամոյին». վերջինը կասկածվում է մարդու առևանգման փորձի մեջ

29/10/2025 infomitk@gmail.com