Ալիևը հրաժարվել է Երևան գալ, Բաքվից արձագանքել են

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի ծրագրում մասնակցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովին, որը կանցկացվի Հայաստանում 2026 թվականի մայիսին:
Այս մասին հայտնել էր ադրբեջանական մերձիշխանական կայքերից մեկը՝ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին։
«Երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը դեռևս թույլ չի տալիս նախագահ Ալիևին դիտարկել այցը Երևան որպես արդիական քայլ։
Ադրբեջանն առաջնորդվում է իրական գործողությունների սկզբունքով։ Բարձր մակարդակի այցը առանց ստորագրված համաձայնագրի (խաղաղության պայմանագիր) և առանց գործնական մեխանիզմների գործարկման կարող է կեղծ տպավորություն ստեղծել գործընթացի ավարտված լինելու վերաբերյալ։ Քանի դեռ իրավական բազան ձևակերպված չէ և պարտավորությունները չեն սկսել կատարվել, նման քայլերը վաղաժամ կլինեին», – պարբերականը մեջբերում է աղբյուրի խոսքերը։
Աղբյուրի խոսքով՝ ապագայում բարձր մակարդակի այցերի հեռանկարը չի բացառվում։ Հակառակը, Բաքվում կարծում են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից և այն իրականացնելու մեկնարկից հետո դա գործընթացի տրամաբանական շարունակություն կլինի։
