30/10/2025

Ալիևը հրաժարվել է Երևան գալ, Բաքվից արձագանքել են

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի ծրագրում մասնակցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովին, որը կանցկացվի Հայաստանում 2026 թվականի մայիսին:

Այս մասին հայտնել էր ադրբեջանական մերձիշխանական կայքերից մեկը՝ հղում անելով դիվանագիտական ​​աղբյուրին։

«Երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը դեռևս թույլ չի տալիս նախագահ Ալիևին դիտարկել այցը Երևան որպես արդիական քայլ։

Ադրբեջանն առաջնորդվում է իրական գործողությունների սկզբունքով։ Բարձր մակարդակի այցը առանց ստորագրված համաձայնագրի (խաղաղության պայմանագիր) և առանց գործնական մեխանիզմների գործարկման կարող է կեղծ տպավորություն ստեղծել գործընթացի ավարտված լինելու վերաբերյալ։ Քանի դեռ իրավական բազան ձևակերպված չէ և պարտավորությունները չեն սկսել կատարվել, նման քայլերը վաղաժամ կլինեին», – պարբերականը մեջբերում է աղբյուրի խոսքերը։

Աղբյուրի խոսքով՝ ապագայում բարձր մակարդակի այցերի հեռանկարը չի բացառվում։ Հակառակը, Բաքվում կարծում են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից և այն իրականացնելու մեկնարկից հետո դա գործընթացի տրամաբանական շարունակություն կլինի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զեղծարարները լավ պատրաստված են, ներկայանում են որպես ԱԱԾ աշխատակիցներ. Հայրապետյանը զգուշացնում է

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ականները դեմ քվեարկեցին Արցախի բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը պաշտպանող առաջարկին

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ. Միասնական ժամերգություն և աղոթք՝ Օշականում․ Տեսանյութ

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի մասնակցությունը անգնահատելի է, իսկ չաջակցելն իմ անձնական հարցն է․ Հովիկ Աբրահամյան

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զեղծարարները լավ պատրաստված են, ներկայանում են որպես ԱԱԾ աշխատակիցներ. Հայրապետյանը զգուշացնում է

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը հրաժարվել է Երևան գալ, Բաքվից արձագանքել են

30/10/2025 infomitk@gmail.com