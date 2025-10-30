Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

2024 թվականին գրանցվել է անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության 98 և ֆիզիկական բռնության 101 դեպք։ Վերջին տարիներին անչափահասների նկատմամբ ֆիզիկական ու սեռական բռնության գործերով աճ է նկատվել հատկապես որոշ հոդվածների մասով։
«Փաստերի ստուգման հարթակն» ուսումնասիրել է անչափահասների նկատմամբ կիրառվող ֆիզիկական ու սեռական բռնության ցուցանիշների միտումները՝ 2021-2025թթ․ ընթացքում։
Այսպես, 2023 թվականին գրանցվել է անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության 90 և ֆիզիկական բռնության 96 դեպք։ Նախորդող տարիներին այս ցուցանիշներն ավելի ցածր են եղել․ 2022 թվականին՝ սեռական բռնության 51 դեպք, ֆիզիկական բռնության 49 դեպք։
Այս տարվա հունվար-հուլիսի տվյալներով արդեն իսկ սեռական բռնության 49 դեպք է գրանցվել, ֆիզիկական բռնության՝ 72 դեպք։
Ֆիզիկական ու սեռական բռնության հոդվածներով արձանագրված դեպքերի ամբողջական վիճակագրական պատկերը ներկայացված է կից աղյուսակում։ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից վիճակագրությունը վարվել է՝ հիմք ընդունելով 2022 թվականի մայիսի 5-ին ընդունված ՀՀ Քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Մինչ այդ հիմք է ընդունվել 2003 թվականին ընդունված օրենսգիրքը։
|Գրանցված դեպքերը
|2025 (7 ամիս)
|2024
|2023
|2022
|2021
|Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց նշանակելը, փոփոխելը և դադարեցնելը (Հոդված 117)
|0
|0
|1
|—
|—
|Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը (Հոդված 106*)
|—
|—
|—
|—
|1
|Սպանություն (Հոդված 155,104*)
|20
|13
|18
|4
|3
|Ծննդկանի կամ ծննդաբերի կողմից երեխայի սպանություն (Հոդված 157)
|2
|1
|1
|—
|—
|Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը (Հոդված 166, 112*)
|7
|11
|7
|5
|4
|Առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը (Հոդված 167,113*)
|22
|23
|15
|7
|2
|Առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը (Հոդված 171,117*)
|20
|46
|38
|11
|11
|Ծեծը (Հոդված118*)
|—
|—
|—
|21
|39
|Անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը(Հոդված172)
|1
|7
|10
|1
|—
|Բռնաբարությունը (Հոդված138*)
|3
|Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները ( Հոդված 198, 139*)
|22
|39
|38
|27
|12
|Սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը (Հոդված 199)
|1
|8
|5
|1
|—
|Սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ (Հոդված 200,141*)
|15
|31
|28
|17
|24
|Անառակաբարո արարք կատարելը (Հոդված 201,142*)
|11
|20
|19
|6
|16
*Այս նշումով հոդվածները վերաբերում են 2003 թվականի Քրեական օրենսգրքին։
FIP.am-ը ուսումնասիրել է նաև ՀՀ Քննչական կոմիտեի տվյալները՝ անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ հարուցված քրեական վարույթների մասով։
Ըստ այդմ՝ 2025 թվականի առաջին կիսամյակում քննվել և դատարան է ուղարկվել ծանր մարմնական վնաս հասցնելու դեպքով 3, ֆիզիկական ներգործության վերաբերյալ 6 և սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ 20 քրեական վարույթ։
Նույն ժամանակահատվածում կարճվել է ծանր մարմնական վնաս հասցնելու վերաբերյալ 8, միջին ծանրության վնաս հասցնելու վերաբերյալ 14, ֆիզիկական ներգործության վերաբերյալ 57 և սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ 25 քրեական վարույթ։
2024 թվականին դատարան է ուղարկվել ծանր մարմնական վնաս հասցնելու վերաբերյալ 8, միջին ծանրության վնաս հասցնելու վերաբերյալ 1, ֆիզիկական ներգործության դեպքերով 27 և սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ 30 քրեական վարույթ։
Նույն ժամանակահատվածում կարճվել է՝ ծանր մարմնական վնաս հասցնելու վերաբերյալ 10, միջին ծանրության վնաս հասցնելու վերաբերյալ 26, ֆիզիկական ներգործության վերաբերյալ 105 և սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ 17 քրեական վարույթ։
2023 թվականին դատարան է ուղարկվել ծանր մարմնական վնաս հասցնելու վերաբերյալ 5, միջին ծանրության վնաս հասցնելու վերաբերյալ 2, ֆիզիկական ներգործության վերաբերյալ 10 և սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ 13 քրեական վարույթ։ Նույն ժամանակահատվածում կարճվել է՝ ծանր մարմնական վնաս հասցնելու վերաբերյալ 7, միջին ծանրության վնաս հասցնելու վերաբերյալ 15, ֆիզիկական ներգործության վերաբերյալ 50 և սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ 4 քրեական վարույթ։
Այսպիսով, պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքերի աճի միտում կա։ Այդ միտումը արտացոլված է ինչպես հարուցված, այնպես էլ դատարան ուղարկված ու կարճված քրեական վարույթների վիճակագրությունում։
Գայանե Մարկոսյան
