Ուկրաինայի զինված ուժերը այս ձմռանը կբախվեն ուժեղ ցրտերի, գրում է Bild-ը՝ մեկնաբանելով երկրի կրիտիկական էներգետիկ իրավիճակը։
«Էներգետիկ համակարգի փլուզումը Ուկրաինային սպառնում է աղետալի ցրտեր։ Առաջիկա ձմեռը կլինի ամենածանրը», – գրում է թերթը՝ հղում անելով ուկրաինական աղբյուրներին։
Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախկին էներգետիկայի նախարար Յուրի Պրոդանը զգուշացրել էր, որ երկիրը չի կարողանա խուսափել գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանումներից այս ձմռանը։
Ի պատասխան Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից քաղաքացիական թիրախների վրա հարձակումների, ռուսական զորքերը պարբերաբար հարվածներ են հասցնում անձնակազմի, սարքավորումների և վարձկանների բնակության վայրերին, ինչպես նաև ուկրաինական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում՝ էներգետիկայի, պաշտպանական արդյունաբերության, ռազմական հրամանատարության և կապի օբյեկտներին։
Միևնույն ժամանակ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բազմիցս ընդգծել է, որ բանակը չի հարվածում բնակելի շենքերին կամ սոցիալական հաստատություններին։
