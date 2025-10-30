30/10/2025

Գերմանիան զգուշացրել է Ուկրաինայի զինված ուժերին այն մասին, թե ինչ է նրանց սպասվում այս ձմռանը

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

Ուկրաինայի զինված ուժերը այս ձմռանը կբախվեն ուժեղ ցրտերի, գրում է Bild-ը՝ մեկնաբանելով երկրի կրիտիկական էներգետիկ իրավիճակը։

«Էներգետիկ համակարգի փլուզումը Ուկրաինային սպառնում է աղետալի ցրտեր։ Առաջիկա ձմեռը կլինի ամենածանրը», – գրում է թերթը՝ հղում անելով ուկրաինական աղբյուրներին։

Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախկին էներգետիկայի նախարար Յուրի Պրոդանը զգուշացրել էր, որ երկիրը չի կարողանա խուսափել գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանումներից այս ձմռանը։

Ի պատասխան Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից քաղաքացիական թիրախների վրա հարձակումների, ռուսական զորքերը պարբերաբար հարվածներ են հասցնում անձնակազմի, սարքավորումների և վարձկանների բնակության վայրերին, ինչպես նաև ուկրաինական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում՝ էներգետիկայի, պաշտպանական արդյունաբերության, ռազմական հրամանատարության և կապի օբյեկտներին։

Միևնույն ժամանակ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բազմիցս ընդգծել է, որ բանակը չի հարվածում բնակելի շենքերին կամ սոցիալական հաստատություններին։

