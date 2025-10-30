30/10/2025

ԿԳՄՍ նախարարի անունով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը գրառում է կատարել՝ հայտնելով, որ իր անունով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում:

Նախարարը հորդորել է արգելափակել այդ հաշիվներից եկող հաղորդագրությունները և չարձագանքել դրանց. «Օգտագործելով իմ լուսանկարը՝ իմ անունով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում։ Այդ հաշիվներից գրում են տարբեր մարդկանց տարբեր թեմաներով։ Ինչպես, օրինակ, իրավապահ կառույցների արտակարգ ստուգումների մասին։ Խնդրում եմ նման հաղորդագրություններ ստանալու դեպքում արգելափակել այդ հաշիվներից եկող հաղորդագրությունները և չարձագանքել դրանց»։

