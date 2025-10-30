30/10/2025

Սամվել Կարապետյանի մասնակցությունը անգնահատելի է, իսկ չաջակցելն իմ անձնական հարցն է․ Հովիկ Աբրահամյան

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

ՀՀ նախկին ԱԺ նախագահ, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարծում է, որ «Սամվել Կարապետյանի մասնակցությունը մեր երկրի կայացման գործում անգնահատելի է, նա բազմաթիվ հարցերով, անկախության օրից սկսած, իր նպաստն է ունեցել մեր երկրի զարգացման գործում»։

Հարցին, թե ինչո՞ւ չի մասկացում ի աջակցություն Սամվել Կարապետյանի հանրահավաքներին, նախկին վարչապետը չցանկացավ մեկնաբանել․ «Դա իմ անձնական հարցն է»,- ասաց Հովիկ Աբրահամյանը։

Հիշեցնենք, որ հունիսի 18-ին իրավապահները ձերբակալեցին, իսկ դատարանը հետո կալանավորեց խոշոր գործարար, «Տաշիր» ընկերությունների խմբի ղեկավար Սամվել Կարապետյանին սահմանադրական կարգի տապալման կոչի մեղադրանքով միայն այն բանի համար, որ վերջինս, հանդես գալով ի պաշտպանություն Հայ առաքելական եկեղեցու, հարցազրույցում ասել էր, որ «մեր ձևով կմիջամտենք» խնդրին, եթե քաղաքական գործիչները չկարողանան իրականացնել այդ գործառույթը։

