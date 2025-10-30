30/10/2025

ՔՊ-ականները դեմ քվեարկեցին Արցախի բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը պաշտպանող առաջարկին

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հայտնել է, որ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության պատգամավորները դեմ են քվեարկել Արցախի բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը պաշտպանող առաջարկին։

Խաչատրյանի խոսքով՝ Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստի ընթացքում իր, ինչպես նաև Աննա Գրիգորյանի, Էլինար Վարդանյանի, Հայկ Մամիջանյանի և Եվրախորհրդարանի երկու սոցիալիստ պատգամավորների համատեղ ներկայացրած փոփոխության առաջարկը նպատակ ուներ պահանջել Ադրբեջանից՝ ապահովել արցախցիների անվտանգ վերադարձը իրենց հայրենի բնակավայրեր՝ միջազգային անվտանգության երաշխիքների ներքո։

Պատգամավորի պնդմամբ՝ ՔՊ խմբակցության ներկայացուցիչները ոչ միայն դեմ են քվեարկել այս նախաձեռնությանը, այլև հորդորել են եվրոպացի գործընկերներին չաջակցել առաջարկին։

Խաչատրյանը հավելել է, որ տարբեր երկրների պատգամավորներից ստացած արձագանքներից պարզ է դարձել՝ ՔՊ-ականների դիրքորոշումը նպաստել է, որ նախաձեռնությունը չստանա բավարար աջակցություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովհաննավանքի «պատարագի» կեղծ դպիր ՔՊ-ականը, սա էլ են կեղծում․ Լուսանկարներ

29/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԿԳՄՍ նախարարի անունով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանում սպանվել է Տոկաևի նախկին խորհրդականը. Լուսանկար

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ. Ռուբեն Մխիթարյան

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ականները դեմ քվեարկեցին Արցախի բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը պաշտպանող առաջարկին

30/10/2025 infomitk@gmail.com