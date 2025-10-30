30/10/2025

ՔՊ-ն հայտարարում է առաջադրումների մասին․ ՔՊ անդամները 500 հազար դրամ, անդամ չհանդիսացող անձինք՝ 1 միլիոն 500 հազար դրամ

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել:

Ըստ այդմ՝ վարչության որոշմամբ՝

1․ 2026թ․ հերթական խորհրդարանական ընտրություններում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար թեկնածուները կարող են ինքնառաջադրվել 2025թ․ նոյեմբերի 1-ից նոյեմբերի 30-ը ներառյալ։

2․ Ինքնառաջադրումը տեղի է ունենում info@civilcontract.am էլփոստի հասցեին գրված համապատասխան նամակով, որին պետք է կցված լինի ինքնակենսագրական (կենսագրականի հղում)։ ՔՊ անդամ չհանդիսացող անձինք նամակին պետք է կցեն նաև ՔՊ Վարչության առնվազն մեկ անդամի երաշխավորության մասին տեղեկատվություն։

3․ Թեկնածուների գրանցումը իրականացնելու է ՔՊ Վարչությունը՝ 2025թ․ դեկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։

4․ Գրանցված թեկնածուները մինչև 2026թ․ փետրվարի 5-ը ներառյալ պետք է վճարեն առաջադրման վճար՝ ՔՊ անդամները 500 հազար դրամ, ՔՊ անդամ չհանդիսացող անձինք՝ 1 միլիոն 500 հազար դրամ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես և ում հետ է հանդիպելու Նարեկ Կարապետյանը Նյու Յորքում․ Լուսանկար

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության խորհուրդը ոգևորվել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների ելույթներից

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Շրջանառվում են չճշտված տեղեկություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել 3-ամյա երեխայի որոնողական աշխատանքներին»․ ՆԳՆ

29/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԿԳՄՍ նախարարի անունով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանում սպանվել է Տոկաևի նախկին խորհրդականը. Լուսանկար

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ. Ռուբեն Մխիթարյան

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ականները դեմ քվեարկեցին Արցախի բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը պաշտպանող առաջարկին

30/10/2025 infomitk@gmail.com