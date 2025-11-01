01/11/2025

Սուրեն Պապիկյանի ընտանիքում նոր փոքրիկի են սպասում․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 01/11/2025 1 min read

ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն իր ֆեյսբուքյան էջում ընտանեկան լուսանկարներ է հրապարակել՝ կից գրելով.

«Մեր սիրելի դստրիկը՝ Նռանեն, դարձավ 3 տարեկան: Շնորհավո՛ր տարեդարձդ, մեր հրաշք»։

Ի դեպ, լուսանկարներից երեւում է, որ Պապիկյանի կինը կրկին հղի է։

Սուրեն Պապիկյանի կինը հղի է

Բաց մի թողեք

1 min read

Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգները փորձում են հետմահու նրան ազատել «սեքսուալ» սկանդալներից

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եղբորս՝ «ես ծառայում եմ, որ դու աշխատես» ձևակերպումն ինձ համար ուղենիշ է դարձել». սերժանտ Ազատ Սուքիասյանն անմահացել է հոկտեմբերի 21-ին Կովսականում, տուն «վերադարձել»՝ վեց ամիս անց. Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուրս կբերվի Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը

31/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը և կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով. Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգները փորձում են հետմահու նրան ազատել «սեքսուալ» սկանդալներից

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեից 207 մլն դրամ ստացած ՀԿ-ի ղեկավարը 2019-ին Փաշինյանի քայլարշավի ու փողոցային շարժման մասին գիրք է գրել․ Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի եկեղեցիներում մոմը չեն վաճառում, որովհետև լավ գիտակցում են, ի տարբերություն ալեն-սիմոնյանների ․․․ Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com