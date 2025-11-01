Սուրեն Պապիկյանի ընտանիքում նոր փոքրիկի են սպասում․ Լուսանկարներ

ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն իր ֆեյսբուքյան էջում ընտանեկան լուսանկարներ է հրապարակել՝ կից գրելով.
«Մեր սիրելի դստրիկը՝ Նռանեն, դարձավ 3 տարեկան: Շնորհավո՛ր տարեդարձդ, մեր հրաշք»։
Ի դեպ, լուսանկարներից երեւում է, որ Պապիկյանի կինը կրկին հղի է։
Բաց մի թողեք
Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգները փորձում են հետմահու նրան ազատել «սեքսուալ» սկանդալներից
«Եղբորս՝ «ես ծառայում եմ, որ դու աշխատես» ձևակերպումն ինձ համար ուղենիշ է դարձել». սերժանտ Ազատ Սուքիասյանն անմահացել է հոկտեմբերի 21-ին Կովսականում, տուն «վերադարձել»՝ վեց ամիս անց. Լուսանկար
Դուրս կբերվի Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը