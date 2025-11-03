03/11/2025

Արփինե Սարգսյանին մեղադրեց Փարաքարի համայնքապետի սպանության կանխարգելման անհաջողության մեջ

Բյուջետային քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր Աննա Գրիգորյանը ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանին մեղադրեց Փարաքարի համայնքապետի սպանության կանխարգելման անհաջողության մեջ որոշակի պատասխանատվություն կրելու մեջ։

Նախարարը պատասխանեց, որ դեպքից հետո առաջին պահից եղել է համայնքում և բաժնում՝ ապահովելու համար, որ հետաքննությունը տեղի ունենա ամբողջական ու մանրամասն ձևով։

Նա հավելեց, որ սպանության մոտիվը պարզվել է փետրվարին, և ոստիկանությունը ամիսներ շարունակ սահմանել է վերահսկողության կետեր այն բնակավայրերում, որտեղ անձինք վտանգավոր են գնահատվել։

Այնուամենայնիվ, նա ընդգծեց, որ անհնար է մշտապես ոստիկաններ կանգնեցնել յուրաքանչյուր տան մոտ տարիներ շարունակ, քանի որ իրականացվում են այլ օպերատիվ միջոցառումներ և պրոցեսներ՝ ապահովելու իրավիճակի վերահսկումը:

«Փարաքարի համայնքապետի սպանության պատասխանատուներից մեկը, առնվազն չկանխարգելելու մասով, դուք եք հանդիսանում»,- ասաց Գրիգորյանը:

«Այսօր ՆԳՆ նախարարը հայտարարել է, որ Վալոդյաjի սպանությունը փետրվարին տեղի ունեցած սպանության շարունակությունն է․ Տիկին նախարար, Ձեր պաշտոնը պարտավորեցնում է փաստերի վրա հիմնված խոսք՝ իրավական ճշգրտությամբ, ոչ թե քուչի ենթադրություններ։
Նման հայտարարությունները խաթարում են ոչ միայն գործի ընթացքը, այլ նաև վկայում են համակարգային անպատասխանատվության և անկարողության մասին։ Այստեղ հերթական անգամ համոզվում ենք, որ ամենասարսափելին ոչ թե Նիկոլն է, այլ նրա ՔՊ թայֆում գտնվող բոլոր համապետական վնասակար մետաստազները, ովքեր ակամա հանցակից են Նիկոլին։
Ովքեր իրենց անկարողությամբ, տգիտությամբ ու փնթի վարքագծով կործանում են հայրենիքը, ժողովրդին բաժանում սևերի ու սպիտակների, հովանավորում ու արմատավորում ատելությունը, խրախուսում մարդասպանությունը, իսկ անպատժելիությունը դարձրել են այցեքարտ՝ որով մղում են ժողովրդին դեպի անկում»,- այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Արաքսյա Գրիգորյանը

