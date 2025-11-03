Թալինի համայնքապետարանի դեմ հաղորդում է ներկայացվել՝ հանցագործության մասին

Թալինի համայնքապետարանն, առանց Արագածոտնի թեմի վարչական խորհրդի հետ խորհրդակցելու, սկսել է աշխատանքներ իրականացնել եկեղեցու բակում․ այս մասին հայտարարություն է տարածել Արագածոտնի թեմը։
«Եկեղեցու տարածքի ցանկապատը համայնքապետարանը որոշել է առանց թեմի վարչական խորհրդին տեղյակ պահելու և առանց օրհնություն ստանալու՝ սեփական նախաձեռնությամբ ապամոնտաժել և նորոգել։ Վաղ առավոտից սկսել են ապամոնտաժման աշխատանքներ։ Եկեղեցին՝ իր ողջ տարածքով, պատկանում է Մայր Աթոռին:
Թեմի վարչական խորհուրդը խիստ դատապարտում է այս արհամարհական վերաբերմունքը, թեև միշտ պատրաստ ենք համագործակցելու բոլոր նրանց հետ, ովքեր ձեռք կմեկնեն եկեղեցու շինարարական աշխատանքների իրականացմանը»,-ասված է հայտարարության մեջ։
Նշենք, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ փաստաբան Արմինե Ֆանյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում իշխանությունը սկսել է հաջորդ շաբաթ կալանալիք «պատարագի» նախապատրաստական աշխատանքները։ Վաղ առավոտից Թալինի համայնքապետարանը աշխատողներ է ուղարկել եկեղեցու տարածք՝ հանել են ցանկապատը, թափով մաքրության եւ բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվում, որից եկեղեցու հոգեւոր ծառայողները կամ Արագածոտնի թեմը տեղյակ չեն, մինչդեռ եկեղեցին գտնվում է Մայթ Աթոռի տնօրինության տակ։
Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է այն մասին, որ հաջորդ շաբաթ Թալինի եկեղեցու Թադե քահանայի կողմից իրականացվող պատարագին է պատրաստվում ներկա գտնվել։ Թադե քահանան, հիշեցնենք, որ հանդես է եկել կաթողիկոսի եւ Մայր Աթոռի քննադատության, բայց կարգալույծ արված չէ։ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո բազմաթիվ կոչեր են հնչել՝ ուղղված Վեհափառին, որ մինչեւ կիրակի օրը պետք է նրան կարգալույծ անել։ Փաշինյանն այս վարքով, փաստորեն, եկեղեցին պառակտում է յուրային հոգեւորականների եւ օտարների։ Յուրայիններն իրեն հավատարմություն հայտնած եւ իրենց հոգեւոր առաջնորդին դավաճանած անձինք են, օտարները՝ Մայր աթոռին հավատարմությունը պահպանածները։
