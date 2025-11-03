Թալինի հոգևոր հովիվ Տեր Թադեի հարցը Մայր աթոռի կարգապահական հարցերի հանձնախմբի օրակարգում է, ասաց Մայր աթոռի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։
Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, ինչպես և Հովհաննավանքը, Մայր աթոռի հաշվեկշռում է։
Նշենք, որ Տեր Թադեն նախօրեին Հովհաննավանքում մասնակցել է կարգալույծ քահանա Ստեփան Ասատրյանի (նախկինում՝ Տեր Արամ քահանա Ասատրյան` խմբ․) մատուցած «պատարագին»։
Բաց մի թողեք
Կոտրել են գտնվող սգո սրահի ապակիները․ Լուսանկար
Արփինե Սարգսյանին մեղադրեց Փարաքարի համայնքապետի սպանության կանխարգելման անհաջողության մեջ
#Ուղիղ․ Ինչու է ՀԾԿՀ դեմ հոսանքի սակագնի նվազեցմանը․ Դավիթ Ղազինյանի բացահայտումները․ Տեսանյութ