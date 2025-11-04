04/11/2025

Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը

infomitk@gmail.com 04/11/2025 1 min read

Ծափաթաղում անհետ կորած և 7-օրյա որոնումներից հետո սպանված հայտնաբերված 3-ամյա Տիգրանի մարմինը առավոտյան բերել են Ծափաթաղի իրենց տուն:

Տիգրան Օգանեսովին հուղարկավորել են:

Փոքրիկի հուղարկավորությունից հետո գումարվելու է հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում քննարկվելու է Տիգրանի ծնողներին ծնողական իրավունքներից զրկելու և ընտանիքում ապրող մյուս երեխաների ապագայի հարցը:

Բացի երեքամյա տղայից, ընտանիքն ունի ևս երեք երեխա. ըստ համայնքի բնակիչների՝ երեքն էլ առողջական խնդիրներով։ Բացի այդ, տանն ապրում են նաև երեխայի հորաքրոջ երեխանրեը՝ դարձյալ առողջական խնդիրներով:

Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում երեխաների խնամակալության հարցն է քննարկվելու, ռիսկերի գնահատումից ու մյուս աշխատանքներից հետո պետք է որոշվի, թե մյուս չորս երեխաները, որտեղ և ում հետ են շարունակելու ապրել։

Նշենք, որ փոքրիկ Տիգրանն ապրում էր ծնողների, տատ ու պապի, քույր-եղբայրների և հորաքրոջ՝ 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքի հետ։

Փոքրիկը որպես անհետ կորած որոնվում էր հոկտեմբերի 27-ից. նրա մարմինը գյուղի դաշտամիջյան հատվածում հայտնաբերվել էր նոյեմբերի 2-ին։

Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ավելի վաղ մանրամասներ էր հայտնել դեպքից՝ հաստատելով, որ տեղի ունեցածը սպանություն է:

Նախարարի փոխանցմամբ՝ նրան հայրն է սպանել խեղդամահ անելու միջոցով: Նախարարի խոսքով՝ ըստ նախնական տեղեկությունների՝ երեխաները դրսում հանդիպել են իրենց հորը, ու հայրը խեղդամահ անելով սպանել է տղային, իսկ թե ինչու այդ հատվածում ավելի վաղ դին չեն կարողացել հայտնաբերել, նախարարը նշել է, որ հայրը դին մի քանի անգամ տեղափոխել է տարբեր հատվածներ:

Քննչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն՝ դիակի մարմնի, գլխի շրջանում հայտնաբերվել են մարմնական վնասվածքներ: Երեխայի հայրը կալանավորվել է:
Հիշեցնենք՝ նոյեմբերի 2-ին փրկարարները, պարեկները ու ոստիկանները երեխայի դին հայտնաբերել են Ծափաթաղ գյուղին հարակից Ջիլ գյուղի ցուցանակից մոտ 60 մետր հեռավորության վրա՝ դաշտամիջյան հատվածում։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հոկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 18:00-ի սահմաններում, ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 2022 թվականին ծնված Տիգրան Օվանեսովը ժամը 16:30-ի սահմաններում կորել է։

3-ամյա երեխայի անհետ կորելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով (սպանությունը):

