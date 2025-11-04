Ողբերգական դեպք Երևանում

Երեկ՝ նոյեմբերի 3-ին, ժամը 15:50-ի սահմաններում Շենգավիթ վարչական շրջանի հասցեներից մեկում «սրտի կանգ, կենսաբանական մահ» ախտորոշմամբ հայտնաբերվել է 2 ամսական տղա երեխայի մարմին։
Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։
