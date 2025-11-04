04/11/2025

Ողբերգական դեպք Երևանում

infomitk@gmail.com 04/11/2025 1 min read

Երեկ՝ նոյեմբերի 3-ին, ժամը 15:50-ի սահմաններում Շենգավիթ վարչական շրջանի հասցեներից մեկում «սրտի կանգ, կենսաբանական մահ» ախտորոշմամբ հայտնաբերվել է 2 ամսական տղա երեխայի մարմին։

Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուղևորը պահանջել է ավտոբուսը վարել իր ցանկացած ուղղությամբ, երբ մերժվել է, հայտարարել է, թե վարորդն առևանգել է իրեն

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատունյաց պողոտայում տղամարդու մարմին է հայտնաբերվել

02/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դրա աչքը մեկը չկոխե՞ց 1828 թվականի քարտեզը․ Գեղամ Մանուկյան

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով ասել է «Մերժի՛ր Սերժին», ուրեմն պետք է դատե՞լ… Հիմա ասում են, եթե ասել ես առանց Նիկոլ Հայաստան, ուրեմն` հրահրել ես զանգվածային անկարգություն…

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չկա Սևան, կա Գյոկչա». Սևանը տանք, որ խաղաղ ապրենք, ում ա պետք, անդուր քամի, մամռակալած ջուր

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը

04/11/2025 infomitk@gmail.com