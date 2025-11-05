05/11/2025

Վրաստանն ընդդեմ գողական աշխարհի, ադրբեջանցի է սպանվել, 34 ձերբակալված կա

infomitk@gmail.com 05/11/2025 1 min read

Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է 34 մարդու՝ այսպես կոչված «գողական համայնքին անդամակցելու, գործունեությանը օժանդակելու և գողական համայնքի անդամի հետ կապ հաստատելու մեղադրանքներով հինգ քրեական հետաքննությունների շրջանակներում», հայտարարել է ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Դարախվելիձեն ճեպազրույցի ժամանակ։

Նրանցից՝ 7-ին մեղադրանք է առաջադրվել հեռակա կարգով, ևս երկուսը՝ գտնվում են բանտում, իսկ հինգը՝ արտասահմանում։

Ձերբակալությունները կատարվել են միաժամանակ Թբիլիսիում, Կախեթիում, Մցխեթա-Մթիանեթիում և ամբողջ երկրում։

Ձերբակալվածներին սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։

Լագոդեխի շրջանի Կաբալի գյուղում քրեական գործերից մեկի շրջանակներում անցկացված հատուկ գործողության ժամանակ մեղադրյալ Միրզա Ալիևը, որն ըստ երևույթի, ազգությամբ ադրբեջանցի է, կրակ է բացել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա, որոնք իրականացնում էին իրեն ձերբակալելու գործողությունը։

Արդյունքում, հատուկ նշանակության ուժերի զինվորներից մեկը կրծքավանդակի լուրջ վերք է ստացել։ Ալիևը տեղում սպանվել է պատասխան կրակի ժամանակ։

Հետաքննության տվյալներով՝ ձերբակալվածները, որոնք կապված էին այսպես կոչված «գողական աշխարհի» հետ, զբաղվում էին անհատների միջև ֆինանսական վեճերի լուծմամբ, արտերկրում գտնվող «օրենքով գողերի» հետ կապ պահպանելով և նրանց հրամանները կատարելով։

Նաև պարզվել է, որ մեղադրյալները մասնակցել են այսպես կոչված «գողական հավաքույթների» կազմակերպմանը, որտեղ իրենց «թակարդն ընկած» մարդկանցից պահանջվել են գումար՝  սպառնալիքների ներքո։ Այլոց շարքում հանցավոր գործունեությանը մասնակցել է նաև քրեական հեղինակություն Էլմուրազ Մամեդովը, ով նույնպես ադրբեջանցի է:

Խուզարկությունների արդյունքում առգրավվել են մեղադրյալների համակարգչային սարքավորումները և բջջային հեռախոսները, որոնք նրանք օգտագործել են միմյանց և արտերկրում գտնվող «օրենքով գողերի» հետ շփվելու համար։ Առգրավվել են նաև թմրանյութեր, հրազեն և խոշոր գումարներ։

Նույն գործողության շրջանակներում Թբիլիսիի ոստիկանությունը ձերբակալել է գործարար Դավիթ Միկաձեի անվտանգության ծառայության ղեկավար Դավիթ Չուբինիձեին։ Միկաձեն հետախուզվում է և նրան մեղադրանք կառաջադրվի հեռակա կարգով։ Հետաքննությունը պարզել է, որ 2021 թվականի սեպտեմբերին Դավիթ Չուբինիձեն և Դավիթ Միկաձեն դավադրաբար ձեռք են բերել Վախթանգ Կոբիաշվիլիի անունով գրանցված հինգ հրազեն, որոնցից մեկը ապօրինի կերպով օգտագործվել է երրորդ անձի դեմ։

Միկաձեն հետախուզվում է գործարար Լևան Ջանգվելաձեի պատվիրված սպանության գործով։ Գելա Ուձիլաուրին մեղավոր է ճանաչվել սպանության մեջ և դատապարտվել ցմահ ազատազրկման։

«Վրաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը կշարունակի անզիջում պայքարը կազմակերպված հանցավորության դեմ և, չնայած ցանկացած դիմադրության, կապահովի, որ մեր երկրում հանցավորությունը հասնի պատմականորեն ամենացածր մակարդակի», – հայտարարել է Դարախվելիձեն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամերիկյան Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում. Լուսանկար

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զոհրան Մամդանին կընտրվի Նյու Յորքի քաղաքապետ․ Լուսանկար

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն «դեղին քարտ» է ցույց տվել Կիևին

05/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանից կբռնագանձվի 35 միլիոն 200 հազար դրամ․ այլ մանրամասներ

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանն ընդդեմ գողական աշխարհի, ադրբեջանցի է սպանվել, 34 ձերբակալված կա

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապօրինի հրազեններով որսացել են բեզոարյան այծ, կաքավներ. մեքենայից նետել են որսը, դիմել փախուստի

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղազարյանի «Երկրի իրական կողմը» գրքի ծնունդը՝ ի պատասխան Փաշինյանի «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի. Տեսանյութեր

05/11/2025 infomitk@gmail.com