Վրաստանն ընդդեմ գողական աշխարհի, ադրբեջանցի է սպանվել, 34 ձերբակալված կա

Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է 34 մարդու՝ այսպես կոչված «գողական համայնքին անդամակցելու, գործունեությանը օժանդակելու և գողական համայնքի անդամի հետ կապ հաստատելու մեղադրանքներով հինգ քրեական հետաքննությունների շրջանակներում», հայտարարել է ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Դարախվելիձեն ճեպազրույցի ժամանակ։
Նրանցից՝ 7-ին մեղադրանք է առաջադրվել հեռակա կարգով, ևս երկուսը՝ գտնվում են բանտում, իսկ հինգը՝ արտասահմանում։
Ձերբակալությունները կատարվել են միաժամանակ Թբիլիսիում, Կախեթիում, Մցխեթա-Մթիանեթիում և ամբողջ երկրում։
Ձերբակալվածներին սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։
Լագոդեխի շրջանի Կաբալի գյուղում քրեական գործերից մեկի շրջանակներում անցկացված հատուկ գործողության ժամանակ մեղադրյալ Միրզա Ալիևը, որն ըստ երևույթի, ազգությամբ ադրբեջանցի է, կրակ է բացել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա, որոնք իրականացնում էին իրեն ձերբակալելու գործողությունը։
Արդյունքում, հատուկ նշանակության ուժերի զինվորներից մեկը կրծքավանդակի լուրջ վերք է ստացել։ Ալիևը տեղում սպանվել է պատասխան կրակի ժամանակ։
Հետաքննության տվյալներով՝ ձերբակալվածները, որոնք կապված էին այսպես կոչված «գողական աշխարհի» հետ, զբաղվում էին անհատների միջև ֆինանսական վեճերի լուծմամբ, արտերկրում գտնվող «օրենքով գողերի» հետ կապ պահպանելով և նրանց հրամանները կատարելով։
Նաև պարզվել է, որ մեղադրյալները մասնակցել են այսպես կոչված «գողական հավաքույթների» կազմակերպմանը, որտեղ իրենց «թակարդն ընկած» մարդկանցից պահանջվել են գումար՝ սպառնալիքների ներքո։ Այլոց շարքում հանցավոր գործունեությանը մասնակցել է նաև քրեական հեղինակություն Էլմուրազ Մամեդովը, ով նույնպես ադրբեջանցի է:
Խուզարկությունների արդյունքում առգրավվել են մեղադրյալների համակարգչային սարքավորումները և բջջային հեռախոսները, որոնք նրանք օգտագործել են միմյանց և արտերկրում գտնվող «օրենքով գողերի» հետ շփվելու համար։ Առգրավվել են նաև թմրանյութեր, հրազեն և խոշոր գումարներ։
Նույն գործողության շրջանակներում Թբիլիսիի ոստիկանությունը ձերբակալել է գործարար Դավիթ Միկաձեի անվտանգության ծառայության ղեկավար Դավիթ Չուբինիձեին։ Միկաձեն հետախուզվում է և նրան մեղադրանք կառաջադրվի հեռակա կարգով։ Հետաքննությունը պարզել է, որ 2021 թվականի սեպտեմբերին Դավիթ Չուբինիձեն և Դավիթ Միկաձեն դավադրաբար ձեռք են բերել Վախթանգ Կոբիաշվիլիի անունով գրանցված հինգ հրազեն, որոնցից մեկը ապօրինի կերպով օգտագործվել է երրորդ անձի դեմ։
Միկաձեն հետախուզվում է գործարար Լևան Ջանգվելաձեի պատվիրված սպանության գործով։ Գելա Ուձիլաուրին մեղավոր է ճանաչվել սպանության մեջ և դատապարտվել ցմահ ազատազրկման։
«Վրաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը կշարունակի անզիջում պայքարը կազմակերպված հանցավորության դեմ և, չնայած ցանկացած դիմադրության, կապահովի, որ մեր երկրում հանցավորությունը հասնի պատմականորեն ամենացածր մակարդակի», – հայտարարել է Դարախվելիձեն։
