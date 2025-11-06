06/11/2025

Երևանում ամուսինը դանակի մի քանի հարվածով սպանել է կնոջը

infomitk@gmail.com 06/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 5-ին սպանություն է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 18:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Շենգավիթի բաժնում և ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Եղիշե Թադևոսյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում ամուսինը դանակի մի քանի հարվածով սպանել է կնոջը:

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, նշված շենքի բնակարաններից մեկում ոստիկաններն ու պարեկները հայտնաբերել են կնոջ մարմինը՝ դանակի մի քանի հարվածի հետքերով: Տեղում ամուսինը ոստիկաններին հայտնել է, որ ինքն է դանակի մի քանի հարվածով սպանել կնոջը:

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններով՝ սպանվածը 74-ամյա կինն է, իսկ կասկածյալը 64-ամյա ամուսինը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանից կբռնագանձվի 35 միլիոն 200 հազար դրամ․ այլ մանրամասներ

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապօրինի հրազեններով որսացել են բեզոարյան այծ, կաքավներ. մեքենայից նետել են որսը, դիմել փախուստի

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մտել են Գայի պողոտայում հագուստի խանութ և գողացել հագուստներ, վնասի չափը մոտ 1 մլն է

05/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում ամուսինը դանակի մի քանի հարվածով սպանել է կնոջը

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանը Եվրամիության ու Չինաստանի միջև տատանվելով, ցավոք, կորցնում է ամեն բան

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի հակակշիռ Բաքվում կազմակերպված «դատավարության» ինչու Հայաստանում չեն դատում պատերազմի հանցագործներին

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախը եղել է, կա և կլինի․ Ռուբեն Վարդանյան

06/11/2025 infomitk@gmail.com