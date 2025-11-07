«Պրոյեկտ» ամսագիրը բացահայտել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի ծագումը:
Պարզվում է, որ նա սերում է խորհրդային նոմենկլատուրայից, որտեղ կուսակցական և հետախուզական գծերը սերտորեն միահյուսված էին:
Պաշտոնյայի նախապապը՝ Յակով Զևինը, 1918 թվականին մահապատժի ենթարկված Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկն էր: Նրա մահից հետո Լենինն անձամբ բնակարան էր տրամադրել նրա այրուն Մոսկվայում: Պեսկովի նախապապը աշխատել է Նադեժդա Կրուպսկայայի հետ Կրթության ժողովրդական կոմիսարիատում և համարվել է Լենինի ընտանիքի մտերիմը:
Ավելի ուշ Դմիտրի Պեսկովի մայրը՝ Նադեժդա Զևինան, մասնակցել է Կարմիր բանակի ռազմաօդային ուժերի կուսակցական «զտումներին», իսկ կյանքի վերջին տարիներին աշխատել է Լենինի թանգարանում:
Կենսագիրները նշում են, որ նրա ծառայության վայրերի մասին տեղեկատվությունը գաղտնի է, ինչպես բնորոշ է հետախուզության աշխատակիցներին: Ընտանիքը ապրել է Պրեսնյա փողոցի էլիտար շենքում, որտեղ հարևանների թվում էին ՊԱԿ-ի և արտաքին առևտրի պաշտոնյաները։
Ըստ նույն հրապարակման, Պեսկովի հայրը՝ Սերգեյ Պեսկովը, որն ավարտել է Ասիայի և Աֆրիկայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտը, երկար տարիներ ծառայել է Մերձավոր Արևելքում «բարեկամության համայնքների» քողի ներքո, որը, ըստ հետաքննության հեղինակների, դասական քող էր խորհրդային հետախուզության աշխատակիցների համար Սառը պատերազմի ժամանակ։
Դմիտրի Պեսկովը ծնվել է դիվանագետների ընտանիքում և մանկությունն անցկացրել է առաջադրանքների վրա: Նրա կարիերան վերելք է ապրել երկու հաջող ամուսնություններից հետո: Նրա առաջին կինը Անաստասիան էր՝ մարշալ Սեմյոն Բուդյոննիի թոռնուհին, որը նրան ապահովեց իր առաջին արտասահմանյան առաջադրանքը՝ Թուրքիա:
Բաժանվելուց հետո նա ամուսնացել է դիվանագետ Վլադիմիր Սոլոցինսկու դստեր՝ Եկատերինայի հետ: Հենց նրա հայրն էր, որ հետագայում Պեսկովին երաշխավորությամբ ներկայացրեց Բորիս Ելցինին՝ 1999 թվականին Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ ուղեկցելու համար։
Այսպիսով, Պեսկովը հայտնվեց Կրեմլում և, ի վերջո, դարձավ Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր մեդիա ռազմավարը՝ այն մարդը, ով պատասխանատու է նախագահի հանրային կերպարի համար:
Բաց մի թողեք
Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. բախվել է 3 մեքենա. կան զոհ և 2 վիրավոր․ Լուսանկարներ
Շղթայական ավտովթար՝ Երևանում. խցանումն էլ հասնում էր մոտ 3 կմ-ի․ Լուսանկար
Թիվ 56 երթուղու ավտոբուսը հետընթաց անելով բшխվել է «Chevrolet»-ին, «ՎԱԶ 2107»-ին և «Mercedes Sprinter»-ին․ Լուսանկար