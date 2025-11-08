ԵՄ-ն սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի պատրաստումը

Եվրոպական միությունը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր՝ 20-րդ փաթեթի պատրաստումն Ուկրաինայի հակամարտության պատճառով։
Այս հարցը քննարկել են Լիտվայի ֆինանսների նախարար Քրիստուպաս Վայտիեկունասը և ֆինանսական ծառայությունների և խնայողությունների ու ներդրումների միության եվրահանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն։
Եվրոպական միությունը հայտարարել է Ռուսաստանի և Բելառուսի վրա ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին։
