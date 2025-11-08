Էրդողանը մեկնել է Բաքու, ինչու, ինչ է հայտնի

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնել է Ադրբեջան՝ մասնակցելու այսպես կոչված «Հաղթանակի օրվա միջոցառումներին»։
Տեղեկությունը հայտնում են ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցները:
Բաքվում Թուրքիայի առաջնորդը կհանդիպի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ՝ քննարկելու տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։
