08/11/2025

Էրդողանը մեկնել է Բաքու, ինչու, ինչ է հայտնի

08/11/2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնել է Ադրբեջան՝ մասնակցելու այսպես կոչված «Հաղթանակի օրվա միջոցառումներին»։

Տեղեկությունը հայտնում են ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցները:

Բաքվում Թուրքիայի առաջնորդը կհանդիպի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ՝ քննարկելու տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։

