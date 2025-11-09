09/11/2025

Հավանական եմ համարում, որը ՀԷՑ-ը կզրկվի լիցենզիայից․ Ռոմանոս Պետրոսյան

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

ՀԷՑ-ում մի քանի հարյուր ազատված աշխատակից կա:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։

«Բոլոր ազատումները հիմնված են բացառապես օրենքի և իրավունքի գերակայության առաջնահերթությունների վրա, բոլոր ազատված պաշտոնյաները կա՛մ չեն համապատասխանեցրել իրենց պաշտոններին, կա՛մ վնաս են հասցրել, կա՛մ վնաս են հասցնելու ընկերության օրինական շահերին։ Մի քանի տասնյակ դատական հայց կա, դատարանները, վստահ եմ, արդարացի վճիռներ կկայացնեն»,- ասել է Պետրոսյանը։

Նա հավելել է, որ նոյեմբերի 18-ին ավարտվում է վարույթը, և ՀԾԿՀ-ն պետք է 1 շաբաթից 10 օրում նիստ գումարի՝ 3 օր առաջ վերջնական եզրակացության նախագիծը հրապարակի։

«3,5 ամսվա կառավարման շրջանում վեր եմ հանել շուրջ 10 հիմնավոր պատճառ, ըստ որոնց հավանական եմ համարում, որը ՀԷՑ-ը կզրկվի լիցենզիայից»,- նշել է Պետրոսյանը:

