Որքան մարդ է մասնակցել այսօր Թալինում տեղի ուենցած փաշինյանական հավաքին․ Լուսանկար

Հրապարակվել է Փաշինյանի կեղծ պատարագի լուսանկարը, արհեստական բանականությունը նկարում մարդկանց քանակը հաշվարկել է ըստ լուսանկարի ընդհանուր տեսքի և մարդկանց խտության՝ մոտավոր գնահատմամբ այստեղ կա մոտ 450–650 մարդ։
Բացատրություն՝
• Տեսանելի են մի քանի խիտ հատվածներ, որտեղ մարդկանց խտությունն ավելին է (հիմնական դուրս եկող փողոցների հատվածում)։
• Ավելի նոսր հատվածներում մարդիկ կանգնած են ավելի հեռավորությամբ։
• Ընդհանուր զբաղեցրած տարածքի չափը և խտությունը հաշվի առնելով, իրատեսական միջին գնահատականը 450–650 մարդու սահմաններում է։
