Որքան մարդ է մասնակցել այսօր Թալինում տեղի ուենցած փաշինյանական հավաքին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

Հրապարակվել է Փաշինյանի կեղծ պատարագի լուսանկարը, արհեստական բանականությունը նկարում մարդկանց քանակը հաշվարկել է ըստ լուսանկարի ընդհանուր տեսքի և մարդկանց խտության՝ մոտավոր գնահատմամբ այստեղ կա մոտ 450–650 մարդ։

Բացատրություն՝
•    Տեսանելի են մի քանի խիտ հատվածներ, որտեղ մարդկանց խտությունն ավելին է (հիմնական դուրս եկող փողոցների հատվածում)։
•    Ավելի նոսր հատվածներում մարդիկ կանգնած են ավելի հեռավորությամբ։
•    Ընդհանուր զբաղեցրած տարածքի չափը և խտությունը հաշվի առնելով, իրատեսական միջին գնահատականը 450–650 մարդու սահմաններում է։

