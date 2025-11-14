14/11/2025

Հեռուստաաշտարակը լուսավորվելու է RGB (R-կարմիր, G-կանաչ, B-կապույտ) գունային համակարգով. ԲՏԱ նախարար

infomitk@gmail.com 14/11/2025 1 min read

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում անդրադարձել է Երևանի հեռուստաաշտարակի լուսավորության հետ կապված քննադատություններին:

«Չտրվե՛նք կեղծ, անհիմն ու էժանագին տեղեկատվությանը:

Երևանի հեռուստաաշտարակի նոր տեղադրված լուսավորման համակարգն արդեն մի քանի օր է՝ գտնվում է համալարման, կարգաբերման և փորձարկման ռեժիմում:

Այդ ընթացքում հեռուստաաշտարակը լուսավորվելու է RGB (R-կարմիր, G-կանաչ, B-կապույտ) գունային համակարգի տարբեր կրիտիկական և միջանկյալ երանգներով: Հենց այս գույների տարբեր չափաբաժիններով միախառնման արդյունքում են հետագայում ստացվելու գունային գամմայի այլ երանգները:

Ցանկացած տիպի նոր, գունավոր լուսավորման համակարգի համար սա բնականոն գործընթաց է, առանց որի հնարավոր չի լինի իրականացնել որևէ կարգավորում:

Աշխատանքների ավարտից հետո Երևանի հեռուստաաշտարակը մայրաքաղաքի բնակիչներին և հյուրերին կներկայանա իր նոր, ամբողջական լուսավորմամբ»,- գրել է Հայրապետյանն ու հրապարակել լուսանկարներ:

01.jpg (115 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ` Հայաստանի դեմ խաղին չի մասնակցելու

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն և ԱՄՆ-ն համատեղ իրավաբանական ընկերություն կստեղծեն. Փաշինյանը մանրամասներ է հայտնել

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Որտեղ իմ ընկերները, այնտեղ՝ ես». Միքայել Մուրադխանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 28-ին Մարտունիում. Լուսանկար

14/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ` Հայաստանի դեմ խաղին չի մասնակցելու

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապարանում գողացել են 39-ամյա քաղաքացուն պատկանող 253 գլուխ ոչխար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հայտնել է, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok չատբոտի սիրահար է

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն և ԱՄՆ-ն համատեղ իրավաբանական ընկերություն կստեղծեն. Փաշինյանը մանրամասներ է հայտնել

14/11/2025 infomitk@gmail.com