Հիշենք դատավորի աթոռ զբաղեցնող սույն անձի մուրճով ազատությունից զրկված քաղբանտարկյալներին

Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի գրառումը․

«Վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը երեկ լուրջ դեմքով պնդում էր, որ ոչ ոք իրենից շատ՝ Արցախի համար բան չի արել…

Նույնն է, թե Մասիս Մելքոնյանը հայտարարի, որ Արդարադատության համար ոչ ոք իրենից շատ բան չի արել։

ՀԳ. Հիշենք դատավորի աթոռ զբաղեցնող սույն անձի մուրճով ազատությունից զրկված քաղբանտարկյալներին։ Ես գրեմ՝ դուք ավելացրեք։ Գերաշնորհ Տեր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան, Գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան, հերոսի հայր Գարիկ Գալեյան, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյան, «Անտիֆեյք»-ի հիմնադիր Նարեկ Սամսոնյան, ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյան, գրող, հրապարակախոս Նարեկ Մալյան, գեներալ-լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյան, փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաև…»։

