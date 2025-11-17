17/11/2025

Ծնողների կողմից սպանված 6-ամյա երեխայի գլուխը գտել են լճակում, դաժան սպանություն ՌԴ-ում

infomitk@gmail.com 17/11/2025 1 min read

Վեցամյա տղայի դիակ է հայտնաբերվել Մոսկվայի մարզի Բալաշիխա քաղաքում: Նրա գլուխը հայտնաբերվել է նախորդ օրը Մոսկվայի Գոլյանովսկի լճակում: Այս մասին հայտնել է ՏԱՍՍ-ը՝ հղում անելով իրավապահ մարմինների աղբյուրներին:

Քննիչների տվյալներով՝ սպանությանը ներգրավված են նրա ծնողները:

Telegram ալիքները պնդում են, որ մայրը և խորթ հայրը կասկածյալներ են. տղամարդը մի քանի օր առաջ սպանել է իր խորթ որդուն՝ դանակահարելով նրան, ապա կտրել է նրա գլուխը և մարմինը թաքցրել պատշգամբում: Տղայի տատիկը ոստիկանություն է հայտնել նրա անհետացման մասին:

Ըստ լուրերի, երեխայի մայրը՝ 31-ամյա Ելենա Ց.-ն, աշխատում է որպես առաքիչ և վաճառող և ունի բազմաթիվ միկրովարկային պարտքեր: Կինը նույնպես ենթադրաբար նպաստել է սպանությանը՝ տղայի գլուխը տանելով մեջքի պայուսակի մեջ և թողնելով Գոլյանովսկի լճակի մոտ: Միևնույն ժամանակ, տատիկը հերքում է, որ կինը նման բանի ունակ է եղել. նա երբեք տղային մենակ չի թողել և միշտ խնդրել է ընկերուհուն խնամել նրան:

Մարմնի մնացորդներով պարկը հայտնաբերվել է նոյեմբերի 16-ի առավոտյան լճակը վերանորոգող աշխատողների կողմից: Ջրասուզակները ամբողջ օրվա ընթացքում որոնել են լճակը մարմնի այլ մասերի համար, սակայն ապարդյուն:

6-ամյա երեխայի գլուխը լճում են գտել. սարսափելի սպանություն Մոսկվայում

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վատ լուրեր Իրանից, Հայաստանն էլ մատնանշվում է ՌԴ-ի հետ գործակցող երկրների շարքում

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա մարդկանց հայրենիք պետք չէ, ասֆալտ է պետք․ թքած ունեն երկրի անվտանգության վրա։ Դրա համար էլ էս օրին ենք

17/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանին ազատ կարձակե՞ն

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռազմիկ Մկրտչյանի և ևս երկու անձի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը հասան դատարան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքականացրեք և քաղաքականացեք. «Հայ Մարդը» գերակայելու է «ՔՊ Քաղաքացուն». Մարտիրոսյան

17/11/2025 infomitk@gmail.com