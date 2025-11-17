Ծնողների կողմից սպանված 6-ամյա երեխայի գլուխը գտել են լճակում, դաժան սպանություն ՌԴ-ում

Վեցամյա տղայի դիակ է հայտնաբերվել Մոսկվայի մարզի Բալաշիխա քաղաքում: Նրա գլուխը հայտնաբերվել է նախորդ օրը Մոսկվայի Գոլյանովսկի լճակում: Այս մասին հայտնել է ՏԱՍՍ-ը՝ հղում անելով իրավապահ մարմինների աղբյուրներին:
Քննիչների տվյալներով՝ սպանությանը ներգրավված են նրա ծնողները:
Telegram ալիքները պնդում են, որ մայրը և խորթ հայրը կասկածյալներ են. տղամարդը մի քանի օր առաջ սպանել է իր խորթ որդուն՝ դանակահարելով նրան, ապա կտրել է նրա գլուխը և մարմինը թաքցրել պատշգամբում: Տղայի տատիկը ոստիկանություն է հայտնել նրա անհետացման մասին:
Ըստ լուրերի, երեխայի մայրը՝ 31-ամյա Ելենա Ց.-ն, աշխատում է որպես առաքիչ և վաճառող և ունի բազմաթիվ միկրովարկային պարտքեր: Կինը նույնպես ենթադրաբար նպաստել է սպանությանը՝ տղայի գլուխը տանելով մեջքի պայուսակի մեջ և թողնելով Գոլյանովսկի լճակի մոտ: Միևնույն ժամանակ, տատիկը հերքում է, որ կինը նման բանի ունակ է եղել. նա երբեք տղային մենակ չի թողել և միշտ խնդրել է ընկերուհուն խնամել նրան:
Մարմնի մնացորդներով պարկը հայտնաբերվել է նոյեմբերի 16-ի առավոտյան լճակը վերանորոգող աշխատողների կողմից: Ջրասուզակները ամբողջ օրվա ընթացքում որոնել են լճակը մարմնի այլ մասերի համար, սակայն ապարդյուն:
Բաց մի թողեք
Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան
Վատ լուրեր Իրանից, Հայաստանն էլ մատնանշվում է ՌԴ-ի հետ գործակցող երկրների շարքում
Հիմա մարդկանց հայրենիք պետք չէ, ասֆալտ է պետք․ թքած ունեն երկրի անվտանգության վրա։ Դրա համար էլ էս օրին ենք