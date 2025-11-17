17/11/2025

Նոր Ուժն է լինելու նոր հայկական հաղթանակի գրավականը. Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 17/11/2025

Էջմիածնի ընտրություններից հետո ՔՊ-ականները այնպես էին ուրախացել, որ տպավորություն էր, թե չէին հավատում, որ որևէ տեղ ընտրություն կարող էին հաղթել այսքան պարտություններից հետո։

Այս ընտրությունները հայկական քաղաքական օրակարգում վերջիններից են, որտեղ պայքարում են մինչ հունիսի 18-ի ընդդիմությունն ու իշխանությունը։

Եվ այն ցույց տվեց, որ Նոր Ուժն է լինելու նոր հայկական հաղթանակի գրավականը։

Նարեկ Կարապետյանի ֆեյսբուքյան էջից

