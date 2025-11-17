17/11/2025

Քաղաքականացրեք և քաղաքականացեք. «Հայ Մարդը» գերակայելու է «ՔՊ Քաղաքացուն». Մարտիրոսյան

17/11/2025

Քաղաքականացվեք և քաղաքականացրեք, որ ապաքաղաքականությունը և կենցաղայինությունը չհաղթի ձեզ:

Թե Գյումրին և, թե Վաղարշապատը ապացուցում են, որ քաղաքական Փաշինյանը այլևս կախված է ապաքաղաքականացված քարոզարշավ  իրականացնող և Փաշինյանից գոնե ընտրարշավում չափավոր դիստանցավորվող Սարիկից ու Արգիշտիից:

Ոչ Գյումրի և ոչ էլ Վաղարշապատ Փաշինյանը չգնաց ընտրարշավի, որ այդ կոստրուկցիան չքանդի իրենով և չվնասի նրանց: Էդ հիմա է հաղթանակն իրենով անում ու կեղծում իրեն:  Խորքում այլևս Սարիկներից ու Արգիշտներից է կախված Փաշինյանը և ոչ հակառակը: Թե ինչ ձայներ կբերեն ապաքաղաքակնացվածները անձամբ Փաշինյանին քաղաքական ընտրության ժամանակ կերևա, բայց վստահաբար ոչ այսքան:

Քաղաքականացրեք և քաղաքականացեք: Դադարեք անվստահություն ու հուսահատություն սերմանել: Ոչ առաջին և ոչ էլ վերջին պարտությունն է: Մինչ մեկ հաղթանակ պարտությունները տասնյակներով են լինում և թրծում: Մաթեմատիկա, մեթոդներ ու մոդելներ հանրային քննարկող քաղաքական ակտորները լավ կանեն մեկ րոպե մտածեն, թե իրենք իրենց առաջարկածի մեջ, ինչ ՕԳԳ ունեն: Էս մարաթոնի մեջ արագ մտածներին խորհուրդ կտամ զսպեն իրենց արագ շնչահեղձ լինելու, թևաթափ լինելու, հուսահատ լինելու սեթևեթանքը: Հիասթափությունն ու կոտրվելը ամենահեշտ բանն է, իսկ խելքի ու համառության համադրությունը դժվարը:

P.S. «Հայ Մարդը» գերակայելու է «ՔՊ Քաղաքացուն»: Держать Строй:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

