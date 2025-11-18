18/11/2025

Դաջվածքով ֆեյք դպիրը ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավորի օգնական է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

Հովհաննավանքի պատարագներին մասնակցող, դաջվածքով ֆեյք դպիրը, որ հետո պարզվեց ՔՊ-ական երիտթեւից է, այսօր խորհրդարանում նաեւ Մարտի 1-ի թեմայով հանրային քննարկմանն է մասնակցում։

Քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում դպիրն ասաց, որ որպես քաղաքացի է մասնակցում լսումներին, պարզվեց նաեւ, որ նա ՔՊ-ական պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանի օգնականն է։

Դաջվածքով դպիրը ՔՊ-ական պատգամավորի օգնական է

