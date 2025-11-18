Դաջվածքով ֆեյք դպիրը ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավորի օգնական է․ Լուսանկար

Հովհաննավանքի պատարագներին մասնակցող, դաջվածքով ֆեյք դպիրը, որ հետո պարզվեց ՔՊ-ական երիտթեւից է, այսօր խորհրդարանում նաեւ Մարտի 1-ի թեմայով հանրային քննարկմանն է մասնակցում։
Քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում դպիրն ասաց, որ որպես քաղաքացի է մասնակցում լսումներին, պարզվեց նաեւ, որ նա ՔՊ-ական պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանի օգնականն է։
