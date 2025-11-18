18/11/2025

Հակաեկեղեցական գործողությունների հիմնավորման փորձ է․ Եսայի քահանա Արթենյան

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին օրեր շարունակ ուղեկցում են քննարկումներ, որոնցում հաճախ փորձ է արվում ներառել Կաթողիկոսի անունը։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար տեր Եսայի քահանա Արթենյանը ընդգծում է, որ նման քայլերը որոշ քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվում են գիտակցված նպատակով։

Նրա խոսքով՝ տարիներ շարունակ եկեղեցին հեռու է մնացել քաղաքական մրցակցությունից և երբեք չի մասնակցել որևէ ընտրական գործընթացի։ Արթենյանը հավելում է, որ անհարկի է հոգևոր հաստատությունն օգտագործել ներքին պայքարները արդարացնելու համար կամ այն ներգրավել քաղաքական հակամարտությունների մեջ։

Նման փորձերը, ըստ նրա, ոչ այլ ինչ են, քան հակաեկեղեցական գործողությունների հիմնավորման փորձ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուք այսքան ժամանակ կռվում եք դեռ միայն նրա նկարի հետ

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրանց նպատակը` 2026-ին ընդառաջ, մրցունակ բոլոր ուժերին, գործիչներին էականորեն թուլացնելն է կամ մեկուսացնելը

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր Ուժն է լինելու նոր հայկական հաղթանակի գրավականը. Նարեկ Կարապետյան

17/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Cloudflare-ի խափանումը խախտել է աշխարհի բազմաթիվ կայքերի աշխատանքը, այդ թվում՝ Հայաստանում

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի հայերեն տարբերակը

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը նորից Գևորգ Կոստանյանին և Վահագն Հարությունյանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դաջվածքով ֆեյք դպիրը ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավորի օգնական է․ Լուսանկար

18/11/2025 infomitk@gmail.com