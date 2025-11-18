Հակաեկեղեցական գործողությունների հիմնավորման փորձ է․ Եսայի քահանա Արթենյան

Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին օրեր շարունակ ուղեկցում են քննարկումներ, որոնցում հաճախ փորձ է արվում ներառել Կաթողիկոսի անունը։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար տեր Եսայի քահանա Արթենյանը ընդգծում է, որ նման քայլերը որոշ քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվում են գիտակցված նպատակով։
Նրա խոսքով՝ տարիներ շարունակ եկեղեցին հեռու է մնացել քաղաքական մրցակցությունից և երբեք չի մասնակցել որևէ ընտրական գործընթացի։ Արթենյանը հավելում է, որ անհարկի է հոգևոր հաստատությունն օգտագործել ներքին պայքարները արդարացնելու համար կամ այն ներգրավել քաղաքական հակամարտությունների մեջ։
Նման փորձերը, ըստ նրա, ոչ այլ ինչ են, քան հակաեկեղեցական գործողությունների հիմնավորման փորձ։
