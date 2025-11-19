19/11/2025

Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից տեղեկացնում են, որ նոյեմբերի 19-ի ցերեկը, 20-24-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լուսադեմին Արարատյան և Շիրակի դաշտում սպասվում է կարճատև մառախուղ:

Քամին՝ հարավարևմտյան՝ 2-5 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 19-23-ը՝ ցերեկային ժամերին, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-5 աստիճանով, մնացած շրջաններում էապես չի փոխվի։

Երևանում նոյեմբերի 19-ի ցերեկը, 20-24-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

