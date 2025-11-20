20/11/2025

Զրկվելով ազատությունից, որևէ պահի չեն ընկրկել․ Գառնիկ Դանիելյան

infomitk@gmail.com 20/11/2025 1 min read

ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը գրում է. «Օրերս տեսակցեցի խղճի քաղբանտարկյալներ Բագրատ և Միքայել Սրբազաններին:

Սրբազանների ոգին, կամքն ու վճռականությունը, ինչպես միշտ, տեղում էին: Երեկ էլ քրեակատարողական հիմնարկում այցելեցի գործընկեր, ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին, Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին:

Ցավոք, տեսակցությունները փակ են ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի և մյուս քաղբանտարկյալների դեպքում: Օրերս էլ բարերարի կալանքը ապօրինաբար երկարաձգվեց երկու ամսով:

Հարկ է նշել, որ այս բոլոր մարդիկ՝ զրկվելով ազատությունից, որևէ պահի չեն ընկրկել: Լավ են գիտակցում, թե հանուն ինչի են գնում նման զոհողության:

Իրենք բանտերում, մենք՝ ազատության մեջ, չպետք է դադարեցնենք մեր պայքարը հանուն արդարության, ընդդեմ չարիքի: Ուստի, վաղը՝ նոյեմբերի 20-ին, ժամը՝ 15:00-ին, հավաքվում ենք Գլխավոր դատախազության դիմաց՝ ի պաշտպանություն բոլոր քաղբանտարկյալների»:

