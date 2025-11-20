20/11/2025

Ինչ է պարունակում ԱՄՆ-ի կողմից մշակված նոր ուկրաինական մոդելը․ Մանրամասներ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից մշակված Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման նոր պլանը նախատեսում է Ուկրաինայի տարածքում ռուսաց լեզվին պետական կարգավիճակի տրամադրում,  Մոսկվայի պատրիարքության ենթակայության ներքո գործող Ուկրաինայի Ուղղափառ եկեղեցու իրավունքների ապահովում։

Այս մասին հայտնում է  Financial Times պարբերականը։ Համաձայն հրապարակման, պլանը կազմվել է ռուսական կողմի հետ խորհրդակցությունների արդյունքում։ Այն այս շաբաթ ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիթքոֆի կողմից փոխանցվել է Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովին՝ Մայամիում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։

Բացի այդ, պլանը նախատեսում է ուկրաինական զինուժի թվաքանակի կրճատում 2 անգամ, Դոնբասից ուկրաինական իշխանությունների ամբողջական եւ լիակատար հրաժարվում, Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օգնության կրճատում։ Կիեւից, ըստ պարբերականի, հայտարարել են, որ առաջարկված պլանն առավելագույնս համապատասխանում է ռուսական պահանջներին եւ նույնիսկ չարժի, որպեսզի քննարկվի, եթե դրանցում էական փոփոխություններ չարվեն։

