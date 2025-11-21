Այս կիրակի Տաթևի վանահամալիր պիտի գնային, էն էլ մուրազները փորները մնաց

Վաղարշապատի ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ՔՊ-ի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանին ձայն տալով, մարդիկ իրենց կարեւոր լիցք տվեցին՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ուղղությամբ արշավելու:
Երեկ «Հրապարակը» գրել էր, որ Եկեղեցու դեմ պայքարի շրջանակներում, կարգալույծ եղած հոգեւորականների եւ ոմն ֆեյքի հրապարակումների հիման վրա գործեր են հարուցվել Արշակ սրբազանի դեմ: Հիշեցնենք, որ Արշակ սրբազանին մեղադրում են փողեր լվանալու, պատանդ վերցնելու եւ Գարեգին Ա կաթողիկոսին թունավորելով սպանելու մեջ․ հիշեցնենք, որ Գարեգին Ա կաթողիկոսը մահացել է քաղցկեղից: Սակայն Եկեղեցու դեմ արշավն այսքանով չի սահմանափակվում, նոյեմբերի 23-ին Փաշինյանը ներկա կլինի Արարատի մարզի Արարատ գյուղի Սբ Հակոբ եկեղեցու պատարագին, որը մատուցելու է Տեր Երվանդ քահանա Բաբայանը:
Այս հարցերի շուրջ «Հրապարակը» զրուցել է Գորիսի տարածաշրջանի հոգեւոր հովիվ Տեր Ահարոն քահանա Մելքումյանի հետ։
– Ասում են, որ Խաչիկ գյուղում Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է պատարագին՝ Հայ առաքելական եկեղեցու կանոններով։
– Ոչ: Մեր ծիսական պատարագամատույցում՝ խորհրդատետրում կան հիշատակումներ, որոնք պարտադիր են արվում, իսկ այս պարագայում Խաչիկ գյուղում ո՛չ թեմի առաջնորդին հիշատակեցին, ո՛չ էլ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին: Բացի այդ, պատարագը կիսատ-պռատ էր, որքան նկատեցի: Մի բան հիշեցի․ մեկը քահանայի մոտ է գնում, ասում է՝ Տեր Հայր, թանով պատարագ լինո՞ւմ է, ասում է՝ իհարկե, ոչ: Հիմա իրենց արածն այդ թանով պատարագներն են՝ Աստծո բարկությունն են շարժում պարզապես: Մեծ գումար է դրված, իրենք հուդաներ են փնտրում: Գիտեք, սա որ նման բաներ է անում, շատ լավ է, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն ծառայելու համար չեն մտել եկեղեցի, այլ սողոսկել են, որպեսզի մամոնա ունենան, այդ մարդիկ ջրի երես են դուրս գալիս: Դա լավ կողմ էլ ունի, հիմա սա է՝ թող դուրս գան, Եկեղեցին մաքրվում է այդ թաքնված մարդկանցից, այդ երեսուն արծաթով վաճառվածներից: Վարդան Այգեկցին իր գրվածքներից մեկում մի հետաքրքիր դրվագ ունի, որտեղ ասվում է՝ քահանայություն կա՝ Աստծուց է, քահանայություն կա՝ սատանայից է: Ներսես Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրականը» կարդում ես, տեսնում ես՝ բան չի փոխվել, նման մարդիկ միշտ եղել են: Հիմա նրանք, ովքեր որ իսկապես Քրիստոսինն են, որեւէ դրամական միջոցով, այս աշխարհին կապող որեւէ բանի հետ չեն կապվի: Նրանք, ովքեր Քրիստոսի քահանաները չեն, այլ մամոնային են ծառայում, Հուդան էլ էր, չէ՞, այդպիսին: Մեր քահանաներից մեկն է գրել՝ տեսնո՞ւմ ես, հիմա էլ այլ եկեղեցի է գնում, ես գրեցի՝ երեսուն արծաթ, ուրիշ ոչինչ:
– Կարո՞ղ ենք ակնկալել, որ Մայր Աթոռը շուտով Խաչիկ գյուղի քահանային կարգալույծ կանի:
– Չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ իրենք ուզել են այս կիրակի Տաթեւում անել պատարագ, իրենց ցանկությունն է եղել, անգամ քոլեջում դասախոսներն են հայտարարել, որ մյուս կիրակի Տաթեւ են գնալու, էն էլ՝ մուրազները փորները մնաց: Իրենք պատարագին մասնակցելու նախապայման ունեն, ասում են՝ կաթողիկոսին պիտի չհիշեք: Դե, իրենք նախապայմանը դնում են, բայց նաեւ դրա համար վճարում են:
– Այսինքն՝ Տաթեւի վանահայրերից ոչ ոք չի՞ համաձայնել:
– Ես անձամբ եմ լուրն ուղարկել իրեն, որ հանկարծ նման սխալմունք չգործի:
– Տեր Միքայելի՞ն նկատի ունեք:
– Այո, բայց այնտեղ վանահայր էլ կա, որ լուրն ուղարկել եմ եւ ոչ միայն ես։ Իրենք ի գիտություն են ընդունել դա, որովհետեւ նրանք պայման ունեն․ եթե կաթողիկոսի անունը հիշատակվում է պատարագին, ուրեմն հրեշի ներկայությունը դառնում է զրո: Իր նպատակը կաթողիկոսին հեռացնելն է, չէ՞:
– Ստացվում է՝ այն հոգեւորականները, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարագ են մատուցել ու չեն հիշատակել Վեհափառի անունը, գումա՞ր են ստացել դրա դիմաց:
– Նախ, իրենք կանոնական սխալ են արել՝ մեկ, որովհետեւ մեր խորհրդատետրում պատարագին պարտադիր է այդ աղոթքը՝ պարտադիր է: Մեր խորհրդատետրն առաջին դարում է կազմվել, հետագայում արդեն Նարեկացու աղոթքն են զետեղել, Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին է հիմնականում մեր պատարագների խորհրդատետրը կազմել: Քահանան երբ պիտի օծվի, ինքն ընծայման կարգի մեջ ուխտ է անում Աստծուն, որ խոնարհաբար պիտի ծառայի Եկեղեցուն եւ հավատարիմ մնա Եկեղեցու վարդապետությանը, Եկեղեցու կաթողիկոսին եւ այլն: Այսինքն՝ եթե նա չի հիշատակում, ուրեմն դրժում է այդ թուղթը: Մեր խորհրդատետրում հստակ նշված է, որ քահանան բարձրաձայն աղոթքով պիտի անպայման հիշի Ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մենք թեմի առաջնորդին ենք հիշում նաեւ, մեր հայ ազգի համար ենք այդ աղոթքը բարձրաձայն ասում: Այնպես որ, մենք կարող ենք պնդել, հատկապես, ըստ օդից կախված լուրերի, հինգ միլիարդ են ներդրել, որպեսզի կարողանան երեսուն այդպիսի հուդա գնել, այո, այդ առումով կարող ենք պնդել, որ գնել են:
– Արշակ սրբազանին մեղադրում են Գարեգին Ա կաթողիկոսին թունավորելով սպանելու մեջ: Կարո՞ղ է գործող հոգեւորականներից մեկին էլ Պապ թագավորի սպանության մեջ մեղադրեն, եթե այսպես գնա։
– Սատանան՝ ինքը, ի սկզբանե պայքարում է միության դեմ, նրա գործը պառակտելն է, հիմա սա ի՞նչ է անում՝ սատանայի գործ է անում, պառակտում է: Որպեսզի կարողանա պառակտել, նաեւ զրպարտում է, որովհետեւ սատանան նաեւ զրպարտիչ է: Հիմա եթե մենք նայում ենք սրա գրած գիրքը, այդ կարգի անբարո արժեքներ կրող երեւույթն իրավունք ունի՞ ինչ-որ մեկին բան ասի: Այստեղ են ասել՝ գողը դուրս է եկել, բարձր գոռում է՝ բռնեք գողին: Նրա նպատակը ո՛չ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, ո՛չ Արշակ սրբազանը, ո՛չ Պողոսն է, ո՛չ Պետրոսն է, նրա նպատակը Եկեղեցին քայքայելն է, ջլատելն է: Մի բան հիշեցի․ սատանան մի իմաստուն մարդու է հայտնվում, հետը զրուցում է: Իմաստունն ասում է՝ դու նման չես որեւէ մեկին, դու ուրիշ ես, այսինքն՝ որեւէ մարդու նման չես: Սատանան ասում է՝ ես նա եմ, որն ուժ է տալիս մի արժեքի փոխարեն: Իմաստունն ասում է՝ փաստորեն, վերցրածդ ավելի թանկ է, քան թե այն, ինչ որ տալիս ես: Սատանան ասում է՝ ես քեզ կտամ մի այնպիսի գիտություն, այնպիսի հնարավորություն, որ մահկանացուներին հասու չէ։ Իմաստունն ասում է՝ ուժը եւ քո տված հնարավորությունն առանց իմաստության կործանիչ են: Այդ դեպքում, ասում է, ես քեզ մեծ փող ու հնարավորություն կտամ, իմաստունն ասում է՝ փողն ու հնարավորությունն էլ առանց ճշմարիտ գիտության կործանիչ են, էլի: Սատանան ասում է՝ բա ինչի՞ ես այսպես ապրում, դժվար ես ապրում, խնդիրներ ունես, ոնց որ այս սատանի ճուտն է շատ քահանաների ասում՝ դժվար ես ապրում, լիքը խնդիրներ ունես եւ այլն, քեզ պե՞տք է այսպես ապրելը, ինչի՞ համար ես այսպես ապրում: Իմաստունն ասում է՝ որ վերջում քո կողքին չլինեմ։ Հիմա այս սատանի ճուտն է, գնում է քահանաներին գայթակղում է։ Ով իմաստնություն ունի, ասում է՝ գնա, հետեւս գնա, չար սատանա, իսկ ում նպատակը փողն է, մարդ-դրամ, նյութ-թույն: Ով ինչ փնտրում է, այն էլ գտնում է այս կյանքում:
