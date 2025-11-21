21/11/2025

«Սուտ ես խոսում»,- ասել է քաղաքացին՝ դիմելով Ստեփան Ասատրյանին

Մի խումբ քաղաքացիներ եկեղեցու բակում հանդիպել են Ստեփան Ասատրյանին, և զրույցի ընթացքում հիշեցրել նրա կարգալույծ լինելու մասին։

Ասատրյանը հակադարձել է՝ նշելով, թե իրեն եկեղեցին կարգալույծ չի հայտարարել, այլ դա արել է «կարգալույծ արված» Կտրիճ Ներսիսյանը։

Քաղաքացիներից մեկը վեճի ընթացքում արձագանքել է՝ ասելով, որ Ասատրյանը սխալ է ներկայացնում փաստերը:

«Սուտ ես խոսում»,- ասել է քաղաքացին՝ դիմելով Ստեփան Ասատրյանին:

