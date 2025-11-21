21/11/2025

«Տուժողներ» են կրկին ցուցմունքներ տվել

infomitk@gmail.com 21/11/2025 1 min read

Բաքվում շարունակվում է ապօրինաբար պահվող Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ դատական ֆարսը։ «Տուժողներ» են կրկին ցուցմունքներ տվել։

Արցախի նախկին պետնախարարի «դատական հաջորդ նիստը» վաղն է՝ նոյեմբերի 21-ին։

Դատարանի առաջ կանգնած է 15 հայ` Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, ԱԺ նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Պաշտպանության բանակի ԶՈւ շտաբի նախկին պետ Դավիթ Մանուկյանը, ԱԳ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը,ՊԲ նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, քաղաքացիական անձինք՝ Վասիլի Բեգլարյանը, Էրիկ Ղազարյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Լևոն Բալայանը, Մադաթ Բաբայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Մելիքսեթ Փաշայանը:

Հիշեցնենք, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի «գործն» առանձին են քննում։

