ՔՊ-ականներին տուգանել են․ Վիլեն Գաբրելյանը նոր տեսանյութ է հրապարակել

ՔՊ վարչության անդամ, նախկին պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը օրերս հրապարակել է տեսանյութ՝ իր եւ Շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանի մասնակցությամբ, որից պարզ է դառնում, որ ՔՊ-ականները երթեւեկում են առանց ամրագոտիների, մինչդեռ վարորդների համար դա պարտադիր է, հակառակ դեպքում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում:
Դանիել Իոաննիսյանի «մատնությունից» հետո նրանց տուգանել են։ Գաբրիելյանը նոր տեսանյութ է հրապարակել։ Այս անգամ նրանք ամրագոտիներով են։
Մանրամասն՝ տեսանյութում
