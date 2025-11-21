21/11/2025

ՔՊ-ականներին տուգանել են․ Վիլեն Գաբրելյանը նոր տեսանյութ է հրապարակել

infomitk@gmail.com 21/11/2025 1 min read

ՔՊ վարչության անդամ, նախկին պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը օրերս հրապարակել է տեսանյութ՝ իր եւ Շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանի մասնակցությամբ, որից պարզ է դառնում, որ ՔՊ-ականները երթեւեկում են առանց ամրագոտիների, մինչդեռ վարորդների համար դա պարտադիր է, հակառակ դեպքում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում:

Դանիել Իոաննիսյանի «մատնությունից» հետո նրանց տուգանել են։ Գաբրիելյանը նոր տեսանյութ է հրապարակել։ Այս անգամ նրանք ամրագոտիներով են։

Մանրամասն՝ տեսանյութում

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկուշաբթի առավոտյան անժամկետ նստացույց եմ սկսում. Լուսանկար

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոմեքենան բախվել է Գյումրի-Երևան բեռնատար գնացքին, կա զոհ. Լուսանկար

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լավ, ինչու՞ են կալանքի տակ պահում Լիդյային

20/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ականներին տուգանել են․ Վիլեն Գաբրելյանը նոր տեսանյութ է հրապարակել

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Wizz Air–ը չվերթեր կգործարկի Բրատիսլավա – Երևան – Բրատիսլավա երթուղով. Լուսանկար

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կաշառքի դիմաց վարորդական վկայականներ ստանալու բազմաթիվ դեպքեր են բացահայտվել. 13 անձի մեղադրանք է առաջադրվել

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սիսիանում գիշերվա և ցերեկվա միջև շուրջ 30 աստիճան ջերմաստիճանի տարբերություն կա. Սուրենյան

21/11/2025 infomitk@gmail.com