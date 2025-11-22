ԵՄ-ն Ուկրաինայի հարցով արտակարգ գագաթնաժողով կանցկացնի

ԵՄ-ի արտակարգ գագաթնաժողովը` հրավիրված ուկրաինական կարգավորման թեմայով, կանցկացվի նոյեմբերի 24-ին Անգոլայի մայրաքաղաք Լուանդայում։
Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։
Կոշտան X սոցիալական հարթակում գրել է, որ հրավիրել է ԵՄ-ի 27 անդամ երկրների ղեկավարներին Ուկրաինայի հարցով հատուկ գագաթնաժողովի։
Վաշինգտոնի Ուկրաինայի հարցով խաղաղության ծրագիրը կիրակի օրը կքննարկվի Ժնևում՝ ԵՄ առաջատար երկրների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, հաղորդում է ТАСС-ը՝ հղում անելով DPA-ին։
Քննարկումները նախատեսվում են անցկացնել աշխատանքի բարձր մակարդակում՝ գնահատելու ծրագրի հիմնական դրույթները և կողմերի դիտարկումները։
Ավելի վաղ ԵՄ մի շարք առաջնորդներ հայտնել էին իրենց անհամաձայնությունը Վաշինգտոնի նախաձեռնության որոշ կետերի շուրջ՝ ընդգծելով դրանց վերանայման անհրաժեշտությունը։ Նշվում է, որ հատկապես մտահոգիչ է Ուկրաինայի զինված ուժերի հնարավոր կրճատման վերաբերյալ բլոկի ամերիկյան առաջարկը։
