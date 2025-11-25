Ադրբեջանում էլ ծառայության ժամկետը կկրճատվի 6 ամսով

Ադրբեջանում 6 ամսով կկրճատվի պահեստազորից զինվորական պարտադիր ծառայության զորակոչված կամ պայմանագրով կամովին պարտադիր զինվորական ծառայության անցած սպաների ծառայության ժամկետը։
Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ-ն, այս մասին ասված է «Զինվորական ծառայության մասին» և «Զինվորական հերթապահության և զինվորական ծառայության մասին» օրենքներում առաջարկվող փոփոխություններում, որոնք քննարկման են դրվել այսօր Միլլի Մեջլիսի օրակարգում:
Գործող օրենսդրության համաձայն՝ պահեստազորից զորակոչված և ինքնակամ ծառայության մեջ գտնվող սպաների համար խաղաղ պայմաններում պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը 1 տարի 6 ամիս է. պայմանագրով ծառայության անցնող սպաների համար՝ մինչև 3 տարի ժամկետով:
Օրինագծի համաձայն՝ ռեզերվից զորակոչվածների և պայմանագրով ինքնակամ ծառայության անցնելու ծառայության ժամկետը կկազմի 1 տարի (որից հետո կողմերի համաձայնությամբ նրանք տեղափոխվում են կանոնավոր սպայական կազմ), իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար՝ մինչև 3 տարի (ժամկետի վերջում կողմերի համաձայնությամբ կնքվում է նոր պայմանագիր):
Նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել առաջին ընթերցմամբ։
