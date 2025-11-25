25/11/2025

Աննա Վարդապետյանը չի մասնակցի  քաղբանտարկյալների հարցով վաղը խորհրդարանում սպասվող լսումներին

Աննա Վարդապետյանը չի մասնակցի  քաղբանտարկյալների հարցով վաղը խորհրդարանում սպասվող լսումներին: Որպես պատճառաբանություն նշել է, որ զբաղված է։

Բնական է: Հո՞ ՔՊ-ի հրավիրած լսոմները չեն, որ Վարդապետյանը թողնի իր բոլոր գործերը, ներկայանա ԱԺ ու աջ և ձախ իշխող խմբի պատգամավորներին զեկուցի, որ ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, ամեն ինչ նրանց սրտով է։

Հո՞ հերթական ընդդիմադիր պատգամավորին անձեռնամխելիությունից զրկելու հարց չէ, որ Աննա Վարդապետյանը շատպ ԱԺ։

Մի խոսքով, զարմանալի կլիներ, եթե Աննա Վարդապետյանը ներկայանար ԱԺ ու փորձեր հիմնավորել, որ ՀՀ-ում քաղաքական հետապմդման ենթրակվողներ չկան։

Քրիստինե Վարդանյանի էջից

