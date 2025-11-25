Շատ հարցերի պատասխանները ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնան․ Ասողիկ աբեղա

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան Ասողիկ աբեղա Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, որ Հայ առաքելական եկեղեցում պառակտում չի կարող լինել։
Նրա խոսքով՝ եկեղեցին միշտ մնացել է միասնական ու ամուր, ինչպիսի քննարկումներ կամ կարծիքներ էլ լինեն հասարակության մեջ։
Լրագրողների դիտարկմանը, թե որոշ շրջանակներում հնչում են մտահոգություններ եկեղեցական միասնության վերաբերյալ, աբեղան արձագանքեց, որ շատ հարցերի պատասխանները ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնան:
«Փառք տվեք Աստծուն»,– հավելեց նա՝ ընդգծելով հոգևոր խաղաղության ու վստահության կարևորությունը։
