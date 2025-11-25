25/11/2025

Ջերմաստիճանը կնվազի՞․ ի՞նչ եղանակ սպասել նոյեմբերի 25-29-ին

infomitk@gmail.com 25/11/2025 1 min read

Երևանում նոյեմբերի 25-29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Մարզերում նոյեմբերի 25-29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լուսադեմին Արարատյան և Շիրակի դաշտում սպասվում է կարճատև մառախուղ: Քամին հարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 25-26-ի ցերեկն աստիճանաբար կնվազի 2-3 աստիճանով,այնուհետև էապես չի փոխվի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատապարտելի է Վեհափառ Հայրապետի անվան միտումնավոր զեղչումը. Տեր Տիրան

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ասաց՝ մա՛մ, Հայկիս լավ կնայես. չհասկացա, որ դրանք հրաժեշտի խոսքեր են». կապավոր Հրաչյա Արզումանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 28-ին Շեխերում. Լուսանկարներ

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Ինչ էլ որ պլանավորեք անել, հիշեք, որ լավագույնն է դանդաղ անել

24/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատապարտելի է Վեհափառ Հայրապետի անվան միտումնավոր զեղչումը. Տեր Տիրան

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիի պոլիկլինիկայի տնօրենի նոր նշանակումը բացահայտում է հովանավորչական համակարգ

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ասաց՝ մա՛մ, Հայկիս լավ կնայես. չհասկացա, որ դրանք հրաժեշտի խոսքեր են». կապավոր Հրաչյա Արզումանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 28-ին Շեխերում. Լուսանկարներ

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Արագածոտնի մարզպետարանի մոտ կայանված «Opel»-ում հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար

25/11/2025 infomitk@gmail.com