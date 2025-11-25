Ջերմաստիճանը կնվազի՞․ ի՞նչ եղանակ սպասել նոյեմբերի 25-29-ին

Երևանում նոյեմբերի 25-29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Մարզերում նոյեմբերի 25-29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լուսադեմին Արարատյան և Շիրակի դաշտում սպասվում է կարճատև մառախուղ: Քամին հարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ:
Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 25-26-ի ցերեկն աստիճանաբար կնվազի 2-3 աստիճանով,այնուհետև էապես չի փոխվի։
