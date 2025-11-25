Սա Փաշինյանի թույլ կողմն է՝ ինչպես այստեղ, այնպես էլ ամեն տեղ․ Նարեկ Կարապետյան

Նիկոլ Փաշինյանը կանչել էր ՀԷՑ–ի կառավարչին և նրա մասնակցությամբ հանրությանը փորձում էր ներկայացնել ՀԷՑ-ը խլելու համար հիմնավորումներ։
Այս զրույցին ԿԵՏ ԱՌ ԿԵՏ կանդրադառնանք քիչ հետո:
Փաշինյանը մարդկանց վարկաբեկելու ինչ խոսք լավ մասնագետ է, բայց դրույթների մեջ չի խորանում, և սա նրա թույլ կողմն է՝ ինչպես այստեղ, այնպես էլ ամեն տեղ։
Նարեկ Կարապետյանի էջից
Բաց մի թողեք
