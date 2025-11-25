25/11/2025

Սա Փաշինյանի թույլ կողմն է՝ ինչպես այստեղ, այնպես էլ ամեն տեղ․ Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 25/11/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը կանչել էր ՀԷՑ–ի կառավարչին և նրա մասնակցությամբ հանրությանը փորձում էր ներկայացնել ՀԷՑ-ը խլելու համար հիմնավորումներ։

Այս զրույցին ԿԵՏ ԱՌ ԿԵՏ  կանդրադառնանք քիչ հետո:

Փաշինյանը մարդկանց վարկաբեկելու ինչ խոսք լավ մասնագետ է, բայց դրույթների մեջ չի խորանում, և սա նրա թույլ կողմն է՝ ինչպես այստեղ, այնպես էլ ամեն տեղ։

Նարեկ Կարապետյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Սա դասական այն դեպքն է երբ եկեղեցական կամ պետական ինստիտուտները ստորադասվում են․ Սարհատ Պետրոսյան

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս հինգ ամիսների ընթացքում ավելի ուժեղ եմ դարձել․ Լիդյա Մանթաշյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է ՔՊ իշխանությանը համակրող եւ 2026-ին նրան քվե տալ պատրաստվող ՀՀ քաղաքացին

24/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մայր Աթոռի շուրջ օղակը սեղմվում է. Գևորգ Սարոյանը գլուխ է գովացել, որ նա է հաջորդ կաթողիկոսը

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա Փաշինյանի թույլ կողմն է՝ ինչպես այստեղ, այնպես էլ ամեն տեղ․ Նարեկ Կարապետյան

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում էլ ծառայության ժամկետը կկրճատվի 6 ամսով

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աննա Վարդապետյանը չի մասնակցի  քաղբանտարկյալների հարցով վաղը խորհրդարանում սպասվող լսումներին

25/11/2025 infomitk@gmail.com