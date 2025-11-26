26/11/2025

Առաջիկա ընտրությունները կարող են դառնալ ՀՀ պատմության մեջ վերջինը․ Բագրատյան

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը խորհրդարանական լսումների ընթացքում ընդգծեց, որ հույս ունի՝ մինչև հունիսի ընտրությունները պետությունը կպահպանվի։ 

Բագրատյանը նշեց, որ եթե հունիսին տեղի չունենան կարդինալ փոփոխություններ, ապա ընտրությունները կարող են դառնալ ՀՀ պատմության մեջ վերջինը, եթե գործող իշխանությունը շարունակի հաղթանակ ապահովել։ Վերջում նա կոչ արեց ընդդիմադիր ուժերին միավորվել և համախմբվել՝ այս իրավիճակը փոխելու համար։

Ազգային ժողովում սկսվել են «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումները, որոնք վերաբերում են Հայաստանում քաղաքական հիմքով կալանավորված անձանց և նրանց իրավունքների հնարավոր վերականգնմանը։

ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Ազգային ժողովում քիչ առաջ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն չի լինի։ Նրա խոսքով՝ խաղաղության պայմանագիր հնարավոր է միայն եթե ուժեղի և թույլի միջև երաշխավորություն լինկ, և առանց դրա՝ իրական խաղաղություն տեղի չի ունենա։ «Հերթով ինչ-որ բաներ տալու, հանձնելու գործընթացը նորանոր դժբախտություններ կբերի»,- ընդգծեց նա։

Բագրատյանը հավելեց, որ այս պատճառով ներկայիս իշխանությունները պայքարում են նրանց դեմ, ովքեր համարձակություն ունեն հրապարակային դժգոհություն արտահայտել իրենց դեմ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Անօրենի վերջը. ուղղված է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին և դատավորներին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն անցյալի հետ «աշխատում» է մտասեւեռումներով, անպատկառ լեզվակռիվը դարձել է նրա իշխանության հիմնական զբաղմունքը

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ առաջացան հրդեհները Գեղարքունիքի ու տավուշի մարզերում, արդյո՞ք եղել է դիտավորյալ հրկիզում

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Հաջողությունը միշտ չէ, որ հեշտ կլինի, հատկապես, եթե դուք մենակ չեք աշխատում

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօրենի վերջը. ուղղված է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին և դատավորներին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաչատուր Սուքիասյանը ոչ մի ընկերության հետ, ոչ ՀԷՑ-ի վաճառքի հարցերով երբեք չի՛ բանակցել, չի՛ էլ բանակցելու

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն անցյալի հետ «աշխատում» է մտասեւեռումներով, անպատկառ լեզվակռիվը դարձել է նրա իշխանության հիմնական զբաղմունքը

26/11/2025 infomitk@gmail.com