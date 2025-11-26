26/11/2025

Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

Ուկրաինայի եվրոպական դաշնակիցները որոշել են հակամարտության կարգավորման առանձին ծրագիր չկազմել և կենտրոնանալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջարկված նախաձեռնության մեջ փոփոխություններ մտցնելու վրա։

Այս մասին հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, որի խոսքերը մեջբերում է ՏԱՍՍ–ը։

«Ինչ վերաբերում է համաձայնագրի տեքստին, որի վրա աշխատել ենք Ժնևում։ G20 գագաթնաժողովում (նախորդ հանգստյան օրերին ՀԱՀ–ում) ինտենսիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել մի քանի առանցքային դաշնակիցների՝ «եվրաեռյակի» (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Գերմանիա) և «ցանկացողների կոալիցիայի» հիմնական դաշնակիցների մասնակցությամբ։

Հստակ կոնսենսուս է ձեռք բերվել, որ մենք պետք է աշխատենք առկա տեքստի հետ, թող որ նույնիսկ դրա որոշ բաժիններ անընդունելի են, քանի որ մյուս բաժինները ծայրահեղ կարևոր են։ Մենք աշխատելու ենք այդ տեքստի հետ, և ոչ թե մեկ այլի»,– ասել է Սթարմերը՝ Համայնքների պալատում պատասխանելով Մեծ Բրիտանիայի ընդդիմադիր Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բեյդնոկի հարցին։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի հարցով ամերիկյան խաղաղության ծրագիրը 28 կետից կրճատվել է մինչև 22 կետ, դրանցից շատերն արդեն համաձայնեցված են․ Թրամփ

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է ակնկալում Մոսկվան Վաշինգտոնից․ Լավրովը պարզաբանել է

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Համազգային թատրոնի «Փամփլիկ» ներկայացման գաղափարը՝ ժամանակակից տեսանկյունից․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ զեկույցը չունի «զեկույցի իրավական կարգավիճակ»․ Դավիթ Տոնոյան

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր

26/11/2025 infomitk@gmail.com