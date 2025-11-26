Թրամփի թիմը պառակտվում է, սուր պայքար է սկսվել

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի շրջապատում արտաքին քաղաքական ազդեցության համար թաքնված պայքար է բորբոքվում։
Ըստ Bild-ի՝ հիմնական մրցակիցներն են փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ովքեր պայքարում են արտաքին քաղաքականությունը որոշելու հնարավորության համար և ապագայում, գուցե, նույնիսկ, թե ով կլինի նախագահի հաջորդ թեկնածուն։
Վենսն անմիջապես աջակցել է Ուկրաինայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի ծրագրին, մինչդեռ Ռուբիոն սկզբում մնաց լուսանցքում, բայց այժմ ակտիվորեն մասնակցում է Ժնևում ուկրաինացի և եվրոպացի գործընկերների հետ բանակցություններին: ԵՄ պաշտոնյաները հակված են դեպի Ռուբիոն, որը հայտնի է Մոսկվայի նկատմամբ իր կոշտ դիրքորոշմամբ:
Ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ Վենսի հիմնական նպատակը Թրամփի իրավահաջորդը դառնալն է։
