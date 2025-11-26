26/11/2025

Թրամփի թիմը պառակտվում է, սուր պայքար է սկսվել

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի շրջապատում արտաքին քաղաքական ազդեցության համար թաքնված պայքար է բորբոքվում։ 

Ըստ Bild-ի՝ հիմնական մրցակիցներն են փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ովքեր պայքարում են արտաքին քաղաքականությունը որոշելու հնարավորության համար և ապագայում, գուցե, նույնիսկ, թե ով կլինի նախագահի հաջորդ թեկնածուն։

Վենսն անմիջապես աջակցել է Ուկրաինայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի ծրագրին, մինչդեռ Ռուբիոն սկզբում մնաց լուսանցքում, բայց այժմ ակտիվորեն մասնակցում է Ժնևում ուկրաինացի և եվրոպացի գործընկերների հետ բանակցություններին: ԵՄ պաշտոնյաները հակված են դեպի Ռուբիոն, որը հայտնի է Մոսկվայի նկատմամբ իր կոշտ դիրքորոշմամբ:

Ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ Վենսի հիմնական նպատակը Թրամփի իրավահաջորդը դառնալն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի հարցով ամերիկյան խաղաղության ծրագիրը 28 կետից կրճատվել է մինչև 22 կետ, դրանցից շատերն արդեն համաձայնեցված են․ Թրամփ

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Համազգային թատրոնի «Փամփլիկ» ներկայացման գաղափարը՝ ժամանակակից տեսանկյունից․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ զեկույցը չունի «զեկույցի իրավական կարգավիճակ»․ Դավիթ Տոնոյան

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր

26/11/2025 infomitk@gmail.com