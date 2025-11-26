Ներառվա՞ծ եք պետական ապահովագրական համակարգում, թե` ոչ. ինչպե՞ս իմանալ. նախարարը մանրամասնել է․ Տեսանյութ

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը շարունակում է իրազեկել քաղաքացիներին՝ առողջապահական պետական ապահովագարական համակարգում ընդգրկվելու մասին:
Նախարարը տեսանյութ է հրապարակել սոցցանցի իր էջում՝ մանրամասնելով, թե ինչպես քաղաքացին կարող է տեղեկանալ ներառվա՞ծ է պետական ապահովագրական համակարգում, թե` ոչ:
Տեսանյութն՝ այստեղ
