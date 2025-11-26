Պահեստազորի սպաները կարող են վերադառնալ ծառայության՝ պահպանելով զինվորական կենսաթոշակի իրավունքը. Պապիկյան. Տեսանյութ

Պահեստազորի սպաները կարող են վերադառնալ ծառայության ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված որոշակի զորամասերում՝ պահպանելով զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը:
Այս մասին «Հարցնում է քաղաքացին» հաղորդաշարի ժամանակ պատասխանելով պահեստազորի սպա Աշոտ Հարությունյանի հարցին՝ տեղեկացրել է ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը:
