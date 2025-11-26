26/11/2025

Պահեստազորի սպաները կարող են վերադառնալ ծառայության՝ պահպանելով զինվորական կենսաթոշակի իրավունքը. Պապիկյան. Տեսանյութ

Պահեստազորի սպաները կարող են վերադառնալ ծառայության ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված որոշակի զորամասերում՝ պահպանելով զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը:

Այս մասին «Հարցնում է քաղաքացին» հաղորդաշարի ժամանակ պատասխանելով պահեստազորի սպա Աշոտ Հարությունյանի հարցին՝ տեղեկացրել է ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը:

