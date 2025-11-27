27/11/2025

Այս պահին Ռուսաստանն ակնհայտորեն պատրաստ չէ խաղաղության նոր ծրագրի շուրջ բանակցություններին. Մակրոն

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստ չեն քննարկելու խաղաղ պլանի նոր տարբերակը, որը համաձայնեցրել են Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ներկայացուցիչները:

Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ Ուկրաինային աջակցող երկրների «Կամավորների կոալիցիայի» առցանց հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն առաջին անգամ մասնակցել է հանդիպմանը։

«Այս պահին Ռուսաստանն ակնհայտորեն պատրաստ չէ հրադադարի շուրջ բանակցություններ վարել»,- Մակրոնի խոսքն է մեջբերել AFP-ն։ Ըստ քաղաքական գործչի՝ Մոսկվան որևէ «պատրաստակամություն չի ցուցաբերել քննարկելու» խաղաղության նոր ծրագիրը։ Մակրոնը կոչ է արել «շարունակել ճնշումը» Ռուսաստանի վրա՝ նրան դրդելու բանակցությունների։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են տեղի ունեցել. Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը՝ իր և Պուտինի օգնականի գաղտնի զրույցի արտահոսքի մասին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում իշխանությունների եւ Առաքելական եկեղեցու միջեւ ընթացող առճակատումը կարող է խաթարել Թրամփի պուտինյան պլանները․ Christianpost.com

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռից փորձում են կապվել ստորագրած սրբազանների հետ` ստորագրել, փախել են․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության կեսը հիվանդ է, Փաշինյանն էլ, ինչ է կատարվում

27/11/2025 infomitk@gmail.com