27/11/2025

Ապահովագրված անձն ինչպե՞ս է օգտվելու ապահովագրությունից. Անահիտ Ավանեսյանը տեսանյութ է հրապարակել

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Ֆեյսբուքի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ներկայացրել է՝ ապահովագրված անձն ինչպե՞ս է օգտվելու ապահովագրությունից։

Մանրամասները՝ տեսանյութում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներառվա՞ծ եք պետական ապահովագրական համակարգում, թե` ոչ. ինչպե՞ս իմանալ. նախարարը մանրամասնել է․ Տեսանյութ

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ում փրկվել է 1-ամյա տղայի կյանքը

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիի պոլիկլինիկայի տնօրենի նոր նշանակումը բացահայտում է հովանավորչական համակարգ

25/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թե՞ անտառների համար չեն այդ լոզունքները, այլ ընտրազանգվածին ֆռցնելու համար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պապիկյանի ընկերը դպրոցականներին հրավիրել է ԵՊՀ․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գործ ուներ ռուսական դրոնը Մոլդովայի ԱԳՆ-ի դիմաց, սկանդալ է

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կամո Ցուցուլյանը տեսակցել է ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն

27/11/2025 infomitk@gmail.com