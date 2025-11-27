Ապահովագրված անձն ինչպե՞ս է օգտվելու ապահովագրությունից. Անահիտ Ավանեսյանը տեսանյութ է հրապարակել

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Ֆեյսբուքի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ներկայացրել է՝ ապահովագրված անձն ինչպե՞ս է օգտվելու ապահովագրությունից։
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
