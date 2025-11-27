Լիդյա Մանթաշյանի խափանման միջոցը փոխվեց վերջապես

Լիդյա Մանթաշյանն ազատ կարձակվի։
Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը՝ դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի նախագահությամբ, վերացրեց նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը և որպես խափանման միջոց կիրառեց վարչական հսկողությունը՝ համակցված գրավով։
Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվեց վարչական հսկողություն և գրավ 2 միլիոն 500 հազար դրամի չափով։
Լիդյան Սրբազան պայքարի գործով անցնող միակ կինն է։
Պաշտպան Տաթևիկ Սողոյանն առաջարկել էր կիրառել վարչական հսկողություն ու բացակայելու արգելք:
Դատախազները, որ անցած շաբաթ դեմ էին Մանթաշյանի ազատ արձակմանը, այսօր ընդունելի համարեցին փաստաբանների հիմնավորումներն ու մտահոգությունները և առաջարկեցին կիրառել բացակայելու արգելք՝ գրավով:
Նախորդ նիստին դատախազները պնդել էին, թե կա ռիսկ, որ ազատության մեջ Մանթաշյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը, դատարանն էլ երեք ամսով երկարացրել էր կալանքը:
